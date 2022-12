Wicepremier Ukrainy: nasza wdzięczność dla narodu polskiego jest bezgraniczna

"Bracia i siostry! Właśnie w ten sposób pragnę zwrócić się przed jasnym Bożym Narodzeniem do Polaków, a także do Ukraińców, którzy znajdują się teraz w Polsce. To był trudny rok dla nas wszystkich. Wiele ciężkich chwil jeszcze przed nami. Zobaczyliśmy, czym jest wojna. Jednocześnie odczuliśmy, co znaczy mieć prawdziwych przyjaciół" - podkreśliła Wereszczuk.