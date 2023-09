Prezydent Duda: Ukraina chwyta się wszystkiego, czego się da. Jak tonący nas utopi, to nie dostanie pomocy

Tonący chwyta się wszystkiego, czego się da. Trochę to jest taka sytuacja, jak dzisiaj między Polską a Ukrainą - mówił prezydent Andrzej Duda, pytany po przedłużeniu embarga na ukraińskie zboże. Przekonywał, że "musimy pilnować swoich interesów". - To jest przede wszystkim nasz obowiązek i będziemy to robili skutecznie i zdecydowanie - dodał.

Prezydent Andrzej Duda wziął we wtorek udział w debacie generalnej 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Później rozmawiał z dziennikarzami w Nowym Jorku. Był pytany między innymi o zgrzyt w relacjach polsko-ukraińskich w związku z embargiem na zboże i to, czego w tej sytuacji oczekuje od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i jego kraju.

- Mi przede wszystkim zależy na tym, żeby Rosjanie nie okupowali Ukrainy. Dla mnie to jest najważniejsza rzecz, żeby Rosjanie nie wygrali tej wojny - powiedział. Wskazywał, że "to nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa Ukrainy, to jest kwestia także naszego bezpieczeństwa w przyszłości".

Prezydent Duda: jak tonący doprowadzi do szkody i nas utopi, to nie dostanie pomocy

Duda mówił również, że "mamy trochę do czynienia jak z tonącym". - My jesteśmy tym, który ratuje. Jak jest tonący - każdy, kto kiedykolwiek brał udział w ratowaniu tonącego czy każdy, kto kiedykolwiek uczył się o tym, co dzieje się w tej sytuacji - wie o tym, że człowiek tonący jest niesłychanie niebezpieczny, ponieważ może pociągnąć w głębiny - powiedział prezydent.

- Ma siłę niewyobrażalną na skutek obawy osobistej, wpływu adrenaliny, i może po prostu utopić ratującego. Chwyta się wszystkiego. Mówi się przecież w przysłowiu: tonący brzytwy się chwyta. Rzeczywiście tonący chwyta się wszystkiego, czego się da - kontynuował.

Według niego, "trochę to jest taka sytuacja jak dzisiaj między Polską a Ukrainą". - Ukraina jest pod napaścią rosyjską, bez wątpienia jest w bardzo trudnej sytuacji. Chwyta się wszystkiego, czego się da. Czy można mieć o to do niej pretensje? Oczywiście można mieć pretensje. Czy trzeba działać tak, żeby się obronić przed uczynieniem nam szkody przez tonącego? Oczywiście, że musimy tak działać, żeby się obronić przed uczynieniem nam szkody przez tonącego. Bo jak tonący doprowadzi do szkody i nas utopi, to nie dostanie pomocy - stwierdził.

- W związku z powyższym, to my musimy pilnować tutaj swoich interesów. To jest przede wszystkim nasz obowiązek i będziemy to robili skutecznie i zdecydowanie - dodał Andrzej Duda.

Autor:akr/kab

Źródło: TVN24