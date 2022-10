Polska straci kolejne unijne środki? Leszczyna: rząd PiS-u blokuje te pieniądze

Zadałaby pytanie rządowi PiS czy artykuł 47. Karty Praw Podstawowych, który mówi, że każdy ma prawo do niezależnego sądu, jest spełniony. Rząd mówi, że jest spełniony, ale TSUE jest przeciwnego zdania - powiedziała w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Dodała, że "Polsce należy się wszystko, co najlepsze", ale "rząd PiS-u blokuje" unijne pieniądze.

Brytyjski dziennik "Financial Times" poinformował w niedzielę, że instytucje Unii Europejskiej są gotowe, by zamrozić środki na pomoc regionalną dla Polski w związku z obawami o niezależność wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o ponad 75 mld euro z Funduszu Spójności. O tej sprawie w poniedziałek napisała też "Rzeczpospolita".

Posłanka KO Izabela Leszczyna pytana we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego", czy Polsce w 2022 roku z jej kondycją praworządności i jej standardami sądownictwa pieniądze z Funduszu Spójności się należą, powiedziała, że najpierw zadałaby pytanie rządowi PiS czy artykuł 47. Karty Praw Podstawowych, który mówi, że każdy ma prawo do niezależnego sądu, jest spełniony.

- Rząd mówi, że jest spełniony, ale Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi: nie, nie jest spełniony. My płacimy milion euro kary dziennie - dodała.

- Polsce należy się wszystko, co najlepsze, ale rząd PiS-u blokuje te pieniądze - mówiła Leszczyna.

Leszczyna o zaniżonych wydatki i zawyżonych dochodach w przyszłorocznym budżecie

Wiceprzewodnicząca PO została zapytana w "Rozmowie Piaseckiego", czy wierzy w to, że rzeczywisty deficyt budżetu państwa w przyszłym roku ma wynieść ponad 200 miliardów złotych, odparła, że to nie jest kwestia wiary. Wskazała na wyliczenia byłych wieloletnich pracowników Ministerstwa Finansów - Hanny Majszczyk, Sławomira Dudka z FOR i Ludwika Koteckiego, członka Rady Polityki Pieniężnej. Rząd w ustawie na przyszły rok zapisał kwotę 68 miliardów złotych.