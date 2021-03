Morawiecki leci do Paryża, w planach spotkanie z Macronem

Plan Odbudowy, polityka klimatyczna, szczyt Unii Europejskiej i sytuacja na Białorusi - między innymi o tym będą rozmawiali w Paryżu premier Mateusz Morawiecki i prezydent Francji Emmanuel Macron. W środę szef polskiego rządu udaje się z wizytą do Paryża - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował we wtorkowym komunikacie, że w agendzie rozmów Mateusza Morawieckiego z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem znajdą się kwestie dwustronne, w tym perspektywy rozwoju polsko-francuskiej współpracy gospodarczej. "Spotkanie będzie też okazją do rozmów o sprawach unijnych, między innymi w kontekście przygotowań do zbliżającego się posiedzenia Rady Europejskiej" - dodał rzecznik rządu.