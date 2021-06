"Kto się nastawiał na przegraną, to został w domu". Polscy kibice po meczu z Hiszpanią

Po to przyjechaliśmy, żeby taki wynik był. Teraz będzie tylko lepiej – mówił po sobotnim spotkaniu kadry kibic, który wspierał polską reprezentację na stadionie w Sewilli. Polacy zremisowali z Hiszpanami 1:1, co przed ostatnim meczem w grupie pozwala Biało-Czerwonym na walkę o wejście do fazy pucharowej Mistrzostw Europy w piłce nożnej. - Kto się nastawiał na przegraną, to został w domu. My nastawialiśmy się na zwycięstwo i jesteśmy tutaj - cieszył się inny kibic polskiej reprezentacji.

Polska w swoim drugim meczu Mistrzostw Europy zremisowała z Hiszpanią 1:1. W sobotnim spotkaniu bramkę dla Biało-Czerwonych zdobył w 54. minucie kapitan reprezentacji Robert Lewandowski, wygrywając pojedynek główkowy w polu karnym rywali. Hiszpanie prowadzili od 25. minuty i trafienia Alvaro Moraty. Remis pozwala naszej reprezentacji na walkę o wyjście z grupy do fazy pucharowej turnieju.

W Sewilli, gdzie odbywał się sobotni mecz, z polskimi kibicami rozmawiał reporter TVN24 Paweł Łukasik. - Po to przyjechaliśmy, żeby taki wynik był. Co najmniej. Teraz będzie tylko lepiej – mówił jeden z pytanych kibiców. – Potop im zrobimy – zapowiedział inny, pytany o środowe spotkanie ze Szwecją, ostatnim rywalem Polaków w grupie E.

"Strzelił bramkę Lewandowski, strzelił Morata. Dawaj Polska, dawaj Hiszpania!" TVN24

Po przegranym 2:1 w spotkaniu ze Słowacją rosły obawy o to, że polskiej reprezentacji nie uda się wyjść z grupy. - Ten remis jest jak zwycięstwo. (...) Kto się nastawiał na przegraną, to został w domu. My nastawialiśmy się na zwycięstwo i jesteśmy tutaj – wykrzyczał kibic wychodzący ze stadionu w Sewilli.

- Obiecaliśmy sobie tatuaż: orła z wynikiem i datą. Niestety, mimo swoich 55 lat będę musiał to jutro popełnić, pierwszy tatuaż na swojej skórze – deklarował inny.

Kibice reprezentacji w Sewilli po zremisowanym spotkaniu z Hiszpanią TVN24

Dopytywany o to, co doprowadziło do lepszego wyniku w meczu z Hiszpanią niż z potencjalnie słabszym rywalem, jakim była Słowacja, jeden z kibiców ocenił, że "w drugiej połowie wyszli do przodu". - Zaczęli grać na połowie Hiszpanów. To jest to, co dało nam przewagę i spowodowało, że Hiszpanie zaczęli się gubić w swojej taktyce – mówił.

- Zmieniło się to w głowach zawodników. Nie wiem, czy to krytyka, czy to, że zrozumieli, że mają jakiś potencjał i naprawdę należą do jednych z najlepszych drużyn w Europie. Mam nadzieję, że teraz to będzie z górki – dodał kolejny fan z biało-czerwonym szalikiem.

Autor:ft

Źródło: TVN24