Polski rząd odpowiedział unijnemu trybunałowi w sprawie wniosku Komisji Europejskiej

Polski rząd miał czas na przekazanie do TSUE wyjaśnień w sprawie nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej do 13 lutego. Miały związek z wystosowaną w październiku ubiegłego roku skargą Komisji Europejskiej w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce i późniejszego wniosku o zastosowanie środków tymczasowych w tej sprawie.

Muller: wniosek KE o środki tymczasowe jest niedopuszczalny

Komisja Europejska wystąpiła o zablokowanie Izby Dyscyplinarnej

Komisja Europejska 10 października 2019 roku zdecydowała o skierowaniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce, "aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną". Jak uzasadniano, nowy system środków dyscyplinarnych nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w skład której wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa, którą z kolei powołuje Sejm w procedurze o charakterze politycznym. W styczniu Komisja wystąpiła do TSUE o środki tymczasowe w tej sprawie. Jeśli TSUE przyjmie ten wniosek, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zawieszona. Jeśli środki tymczasowe zostaną zasądzone, to KE będzie mogła wystąpić do TSUE o zasądzenie kar pieniężnych. W przypadku sprawy dotyczącej Puszczy Białowieskiej kara grożąca za niestosowanie się do zakazu wynosiła minimum 100 tysięcy euro dziennie. Ostatecznie wycinkę wstrzymano i kar nie naliczano.