"Rozpoczęła się czystka". Międzynarodowe organizacje reagują na zmiany w lokalnych dziennikach w Polsce

Słabo zamaskowana próbą przejęcia kontroli nad mediami lokalnymi. Poważne i bezpośrednie zagrożenie dla wolności mediów - tak międzynarodowe organizacje zajmujące się monitorowaniem wolności mediów i wolności słowa skomentowały zmiany redaktorów naczelnych w dziennikach należących do Polska Press.

"Wzywamy kontrolowanego przez państwo giganta naftowego PKN Orlen do natychmiastowego zaprzestania ingerencji w redakcje i niezależność redakcyjną mediów Polska Press oraz do pełnego poszanowania tymczasowej decyzji sądu zawieszającej zakup" - czytamy w komunikacie. Organizacje napisały, że w Polsce "rozpoczęła się czystka w redakcjach dzienników należących do Polska Press, w wyniku której trzech redaktorów naczelnych zwolniono i zastąpiono postaciami przyjaznymi rządzącej partii". Zdaniem organizacji kupno Polska Press przez Orlen jest "słabo zamaskowaną próbą przejęcia kontroli nad krajową prasą regionalną przed wyborami samorządowymi zaplanowanymi na 2023 rok".