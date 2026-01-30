Nobel dla Trumpa? Sikorski stawia warunek

Marszałek Sejmu: otrzymałem od USA i Izraela wniosek o poparcie nominacji Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla

Z inicjatywą przyznania pokojowego Nobla Donaldowi Trumpowi wystąpili przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych Mike Johnson oraz przewodniczący Knesetu państwa Izrael Amir Ochanna. W piątek do Sejmu wpłynęła korespondencja dotycząca poparcia przez marszałka Sejmu ich starań.

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski pytany był o potencjalne poparcie tego wniosku. Po spotkaniu z szefem luksemburskiego MSZ Xavierem Bettelem Sikorski podkreślił, że podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko.

- Jeśli prezydent Trump doprowadzi do sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy, to ja też taką nominację podpiszę, bo mam do tego też prawo - oświadczył podczas wizyty luksemburskiego ministra.

Minister spraw zagranicznych Luksemburga Xavier Bettel i polski szef MSZ Radosław Sikorski Źródło: PAP/Tomasz Gzell

Obecny na briefingu Bettel poparł polskiego ministra. - Ataki i bombardowania rosyjskie na Ukrainę cały czas trwają, ale możemy sformułować komitet wsparcia, jeśli się uda zażegnać ten konflikt - stwierdził.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że też zajmie się on sprawą tego wniosku. - Sprawa zostanie przeze mnie rozważona. Swoje stanowisko w tej sprawie przekażę opinii publicznej w poniedziałek - przekazał.

Nobel za "zakończenie ośmiu wojen"

Trump oraz jego otoczenie często powtarzają, że prezydent "zakończył osiem wojen" i ze względu na swoje działania na rzecz pokoju zasługuje na Nagrodę Nobla. Amerykański przywódca podkreśla, że dziewiątą wojną, którą chciałby "zakończyć", jest konflikt na Ukrainie, lecz, jak niejednokrotnie przyznawał, okazał się on trudniejszy do rozwiązania, niż sądził.

Trump jeszcze w trakcie wyścigu wyborczego zapewniał, że "zakończy wojnę w ciągu 24 godzin". Tak się jednak nie stało.

W ubiegłym roku kandydaturę Trumpa do pokojowego Nobla poparli między innymi przywódcy Armenii, Azerbejdżanu, Demokratycznej Republiki Konga, Izraela, Kambodży i Rwandy. Za nagrodą dla amerykańskiego prezydenta opowiedzieli się też przedstawiciele rodzin zakładników Hamasu porwanych 7 października 2023 roku.

Laureatką Pokojowej Nagrody Nobla w 2025 roku została liderka demokratycznej opozycji w Wenezueli Maria Corina Machado, która w styczniu wręczyła Trumpowi swój medal "w uznaniu za jego wyjątkowe oddanie na rzecz wolności" Wenezueli. Norweski Komitet Noblowski w odpowiedzi oświadczył, że Pokojowa Nagroda Nobla jest nierozerwalnie związana z wyróżnioną osobą lub organizacją.

