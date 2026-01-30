Logo strona główna
Polska

"Do Sejmu wpłynęła korespondencja" w sprawie Trumpa

Magdalena Biejat i Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu: otrzymałem od USA i Izraela wniosek o poparcie nominacji Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że otrzymał od USA i Izraela wniosek o poparcie nominacji Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. Przy okazji potępił wypowiedź amerykańskiego prezydenta w sprawie zaangażowania sił NATO w Afganistanie.

- Do Sejmu wpłynęła korespondencja w związku z inicjatywą przewodniczącego Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych pana Mike'a Johnsona oraz przewodniczącego Knesetu państwa Izrael pana Amira Ochanny w sprawie poparcia przez marszałka Sejmu RP ich starań dla przyznania prezydentowi Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla - ogłosił w piątek Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

- Sprawa zostanie przeze mnie rozważona - powiedział, dodając, że stanowisko w tej sprawie "przekaże opinii publicznej w poniedziałek".

Informację tę potwierdził również rzecznik prasowy Lewicy Łukasz Michnik. "Amerykańska Izba Reprezentantów i izraelski Kneset skierowały do Marszałka Włodzimierza Czarzastego wniosek o poparcie nominacji Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla" - napisał na X.

"Skandaliczna wypowiedź prezydenta Trumpa"

Włodzimierz Czarzasty oraz wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat złożyli w piątek kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych na Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa. Podczas krótkiej konferencji prasowej po uroczystości, marszałek Sejmu potępił słowa Donalda Trumpa z zeszłego tygodnia o "trzymających się z tyłu" żołnierzach NATO w Afganistanie.

- Uważamy za skandaliczną wypowiedź pana prezydenta Donalda Trumpa w sprawie udziału innych żołnierzy niż amerykańscy na misjach. Uważamy, że ta wypowiedź powinna być absolutnie potępiona, co niniejszym czynię - mówił marszałek. - Bez względu na sojusze i bez względu na to, czy jesteśmy w NATO, czy nie jesteśmy, a jesteśmy w NATO, powinniśmy jako Polki i Polacy wymagać szacunku dla naszych żołnierzy - podkreślił.

Czarzasty dodał również, że liczył na bardziej stanowczą reakcję prezydenta Karola Nawrockiego. - Uważam, że źle zrobił, że jasno się nie odniósł do tej sprawy i nie stanął w obronie polskich żołnierzy - powiedział.

Ostra wymiana zdań między Tuskiem a Nawrockim. "Trzecią dekadę pan klęczy"
Ostra wymiana zdań między Tuskiem a Nawrockim. "Trzecią dekadę pan klęczy"

Przekazała Nobla Trumpowi. Co na to komitet?

Donald Trump wielokrotnie mówił, że chciałby zostać laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.

Wcześniej w tym miesiącu tegoroczna laureatka, Wenezuelka Maria Corina Machado, przekazała Trumpowi swój medal w podziękowaniu za uprowadzenie z jej kraju Nicolasa Maduro. "To wspaniały gest wzajemnego szacunku. Dziękuję Ci, Mario!" - napisał później Trump.

Komitet Noblowski zabrał głos po przekazaniu medalu Trumpowi
Komitet Noblowski zabrał głos po przekazaniu medalu Trumpowi

Świat

"Po ogłoszeniu Nagrody Nobla nie można jej cofnąć, udostępnić ani przenieść na inną osobę. Decyzja jest ostateczna i obowiązuje na zawsze" - przekazał natomiast Norweski Komitet Noblowski. Gest ten był zatem tylko symboliczny, a laureatką pokojowego Nobla pozostaje Machado.

Nominacje do tegorocznych Nagród Nobla zostaną ogłoszone 10 października.

OGLĄDAJ: "Gdyby nie to, że Komitet Noblowski się wygłupił, nie miałbym z tym żadnego problemu"
Trump

"Gdyby nie to, że Komitet Noblowski się wygłupił, nie miałbym z tym żadnego problemu"

Autorka/Autor: mgk/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

