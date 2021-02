Kilkaset polskich stypendiów dla ofiar represji na Białorusi

- Największa liczba studentów – ponad 700 osób - to studenci i stażyści Programu imienia Konstantego Kalinowskiego, ale w ramach pomocy represjonowanym działa również kilka innych programów, w tym – stypendia dla naukowców i szkoła dyplomacji – powiedział Polskiej Agencji Prasowej Jan Malicki, dyrektor programu oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

- Przez cały listopad i grudzień praktycznie bez przerwy pracowało sześć trzyosobowych komisji kwalifikacyjnych. Niektóre zakończyły pracę w sylwestra po południu – wspomina Malicki (nabór trwał do 31 grudnia zeszłego roku).

"Słyszeliśmy o pobiciach i o groźbach gwałtu"

Programy pomocowe są skierowane do osób, które stały się ofiarami represji trwających od lata na Białorusi protestów przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich.

Jak dodaje, chociaż ze względu na pandemię członkowie komisji, nie mogli spotkać się z uczestnikami rekrutacji "na żywo", to niejednokrotnie mieli okazję przekonać się, jak dramatycznych historii doświadczyli. - Słyszeliśmy o pobiciach i o groźbach gwałtu. Inni skarżyli się, że są na nich wywierane naciski w instytucjach państwowych. My represje rozumiemy szeroko – chodzi również o silną presję psychologiczną - wyjaśnia.

Jak mówi Malicki, Program Kalinowskiego, który został "reaktywowany" w tym roku w swojej trzeciej edycji, to nie jedyna oferta kierowana do represjonowanych Białorusinów.

Staże naukowe

Studenci Programu im. Kalinowskiego zostaną tradycyjnie skierowani do uczelni różnych specjalności w całej Polsce. Przy czym, jak podkreśla Malicki, będą to tylko takie uczelnie, które wcześniej potwierdzą studia bezpłatne. Studenci będą się uczyć na studiach dziennych, a od państwa otrzymają stypendia w wysokości ok. 1250 zł miesięcznie (studia I stopnia), 1500 zł (studia II stopnia), bądź 2400 zł (staże roczne i studium dyplomatyczne).