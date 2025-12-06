Logo strona główna
Polska poderwała myśliwce. "Systemy obrony powietrznej w gotowości"
Polska poderwała myśliwce. "Systemy obrony powietrznej w gotowości"
Polska poderwała myśliwce. "Systemy obrony powietrznej w gotowości"

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w sobotę nad ranem na platformie X, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Po północy z piątku na sobotę Kijów i obwód kijowski zostały zaatakowane przez Rosjan rakietami i dronami.

Co najmniej trzy osoby zostały ranne, a w Kijowie i obwodzie kijowskim ogłoszony został alarm przeciwlotniczy - poinformowała Ukraińska Prawda.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Według DORSZ działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - czytamy we wpisie.

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Wojsko Polskie Wojna w Ukrainie
