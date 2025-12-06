Polska poderwała myśliwce. "Systemy obrony powietrznej w gotowości"

Po północy z piątku na sobotę Kijów i obwód kijowski zostały zaatakowane przez Rosjan rakietami i dronami.
Co najmniej trzy osoby zostały ranne, a w Kijowie i obwodzie kijowskim ogłoszony został alarm przeciwlotniczy - poinformowała Ukraińska Prawda.
"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ.
Według DORSZ działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - czytamy we wpisie.
Autorka/Autor: asty/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ