Polska poderwała myśliwce. "Systemy obrony powietrznej w gotowości"

Po północy z piątku na sobotę Kijów i obwód kijowski zostały zaatakowane przez Rosjan rakietami i dronami.

Co najmniej trzy osoby zostały ranne, a w Kijowie i obwodzie kijowskim ogłoszony został alarm przeciwlotniczy - poinformowała Ukraińska Prawda.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 6, 2025 Rozwiń Źródło: X

Według DORSZ działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - czytamy we wpisie.

