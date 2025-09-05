Nowy sondaż partyjny

Tusk o możliwości koalicji z Konfederacją

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wyniki sondażu Opinia24 ukazały się w piątek. Zgodnie z nim, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, "zdecydowanie" wzięłoby w nich udział 54 proc. Polaków, a "raczej" - 22 proc. Łącznie to 76 proc. chętnych do głosowania. Z kolei 10 proc. odpowiedziało, że na pewno nie zagłosuje, a 8 proc., "raczej" nie. 6 proc. udzieliło odpowiedzi "nie wiem".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nowy sondaż. Tylko cztery partie z szansą na Sejm

Preferencje partyjne Polaków

Z sondażu wynika, że najwięcej pytanych zagłosowałoby na Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicję Obywatelską - oba ugrupowania uzyskały po 28,6 proc. głosów.

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z 15 proc. poparciem. Dalej plasuje się Konfederacja Korony Polskiej z rezultatem 6,7 proc. i Lewica z wynikiem 5,6 proc.

Sondaż partyjny Źródło: Opinia24/TVN24

Pod progiem wyborczym znalazła się partia Razem (3,9 proc.), a także Polska 2050 (2,9 proc.) i PSL (1,5 proc.). 0,2 proc. Polaków wskazało odpowiedź "inna partia", a 7 proc. nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Pracownia podkreśliła, że w stosunku do sierpnia nie odnotowano istotnych zmian w poparciu żadnej z partii.

Sondaż przeprowadzono w dniach 1-3 września na próbie 1003 respondentów techniką CATI i CAWI.

OGLĄDAJ: Koniec Platformy Obywatelskiej? "Tej jesieni ten sztandar zniknie" Zobacz cały materiał