Polska naruszyła przepis Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jest orzeczenie ETPCz

W Nowym Jorku i Waszyngtonie doszło w ostatnim czasie do serii ataków na osoby bezdomne. Policja podejrzewa, że stał za nimi jeden człowiek. Zamaskowany napastnik strzelał do ludzi, śpiących na ulicach. Na przestrzeni dziewięciu dni doszło do pięciu takich napaści, dwie osoby nie żyją. We wtorek waszyngtońska policja poinformowała, że zatrzymała podejrzanego w tej sprawie.