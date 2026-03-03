Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polska na dnie rankingu Atlasu Antykoncepcji. Komentarze ekspertów

antykoncepcja shutterstock_1013093011
Polska na dnie rankingu Atlasu Antykoncepcji. Komentarze ekspertów
Źródło: TVN24
Dostęp do antykoncepcji w Polsce jest najgorszy w Europie. Fundacja SEXEDPL i eksperci zaapelowali o wprowadzenie konkretnych zmian systemowych. Chodzi też o dostęp do informacji. Nie ma nawet strony internetowej o antykoncepcji, która byłaby wspierana przez instytucje państwowe. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- W Polsce antykoncepcja wciąż nie jest traktowana jak normalna część opieki zdrowotnej - powiedziała prezeska Fundacji SEXEDPL Anja Rubik.

Polska na samym końcu Atlasu Antykoncepcji - zestawienia europejskich krajów pokazującego, jak bardzo różni się dostęp do niej w Europie. Jesteśmy tu w towarzystwie Słowacji, Węgier, Turcji i Rosji.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

- System nie pomaga, tylko przerzuca odpowiedzialność i koszty na obywateli, a jeśli chcesz się zabezpieczyć to płacisz z własnej kieszeni i szukasz informacji na własną rękę - zwróciła uwagę Anja Rubik.

O miejscu w rankingu decyduje nie tylko dostęp do środków antykoncepcyjnych, ale też do porady medycznej czy informacji.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Jeden rodzaj antykoncepcji związany z częstszymi atakami astmy

- W kontekście antykoncepcji myślimy, że to jest przeciwdziałanie ciąży, a tak naprawdę antykoncepcja ma wymiar szeroki, jeśli chodzi o bolesne miesiączki, endometriozę, menopauzę, z objawami, które są związane z różnymi etapami życia - wyliczył ginekolog-położnik dr Rafał Zadykowicz.

Liderzy oferują bezpłatną antykoncepcję. Polska daleko w tyle

Wiek zajścia w pierwszą ciążę przesuwa się - teraz to około 30 lat, a jeszcze kilka lat temu było to 25 lat. Lekarze informują, że antykoncepcja to nie tylko prezerwatywa czy tabletki, ale też plastry, krążki czy wkładki.

- To jest też kwestia dostępności finansowej, logistycznej, bo nie myślimy tylko o perspektywie Warszawy, ale całego kraju - podkreślił dr Rafał Zadykowicz.

Wiceprezeska Fundacji SEXEDPL Martyna Wyrzykowska przekazała, że w Polsce nie ma refundacji antykoncepcji. - Francja czy Belgia oferują bezpłatną antykoncepcję dla kobiet do 26. roku życia - wskazała.

Niektóre kraje oferują bezpłatną antykoncepcję dla kobiet do 26. roku życia
Niektóre kraje oferują bezpłatną antykoncepcję dla kobiet do 26. roku życia
Źródło: Shutterstock

Ministerstwo Zdrowia informuje, że NFZ finansuje założenie wewnątrzmacicznej wkładki, ale nie sam jej koszt. Dodaje, że od 2024 roku receptę na antykoncepcję awaryjną można uzyskać nie tylko u lekarza.

- Jesteśmy w trakcie pilotażu pozyskania tabletki bez recepty, ale jest to rozwiązanie fikcyjne, bo można skorzystać z niego tylko w aptece, która ma umowę z NFZ i jeśli apteka ma taką tabletkę - powiedziała Martyna Wyrzykowska.

Problemy z finansowaniem i dostępem do informacji

Nadal trudno o polityczną zgodę w tej sprawie, ale też co do edukacji zdrowotnej. - Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o podejście czy dostępność, czy dostęp do rzetelnych informacji - oceniła psycholożka Tosia Kopyt.

W Polsce nie ma nawet strony internetowej z rzetelnymi informacjami o antykoncepcji, która byłaby wspierana przez instytucje państwowe - taką ma na przykład Azerbejdżan. Monika Wielichowska uważa, że utworzenie choćby podstrony to pierwszy krok, jaki powinno postawić Ministerstwo Zdrowia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ponad 50 tysięcy recept. Kto najczęściej sięga po tę formę antykoncepcji?

Ponad 50 tysięcy recept. Kto najczęściej sięga po tę formę antykoncepcji?

Zdrowie
Polska w ogonie Europy. Chodzi o antykoncepcję

Polska w ogonie Europy. Chodzi o antykoncepcję

Zdrowie

Liderzy rankingu finansują antykoncepcję z publicznych pieniędzy, szczególnie dla osób młodych i grup wrażliwych ekonomicznie. Psycholożka i psychoterapeutka zwróciła uwagę, że w kontekście antykoncepcji istotne jest przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa.

Polska byłaby jeszcze niżej w rankingu, gdyby nie działalność fundacji pozarządowych takich jak SEXEDPL, która od lat alarmuje o braku odpowiedniej edukacji. - Kraje w czołówce pokazują, że zwiększanie dostępu do antykoncepcji nie sprawia, że spada wskaźnik urodzeń. Jest przeciwnie - zauważyła Martyna Wyrzykowska.

OGLĄDAJ: Pomogła tysiącom kobiet. "Chciałabym, żeby dostęp do antykoncepcji był bardzo szeroki"
pc

Pomogła tysiącom kobiet. "Chciałabym, żeby dostęp do antykoncepcji był bardzo szeroki"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek/ap

Autorka/Autor: Aleksandra Kąkol

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Ochrona zdrowiaKobietyPolska i ŚwiatZdrowie kobietZdrowieGinekologia
Czytaj także:
Samoloty Rafale
Tak mógłby wyglądać francuski program odstraszania nuklearnego. "Europa o tym myśli"
Polska
Giełda w Korei Południowej - maklerzy przy pracy
Czerwono na giełdach. "To wydłuży na rynkach okresy szoków"
BIZNES
kobieta bol shutterstock_2489917251
Przewlekły ból. Dlaczego kobiety odczuwają go dłużej?
Zdrowie
poznan samolot
Kolejny samolot z Dubaju wylądował w Polsce
BIZNES
48 min
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Trela do kolegów z Polski 2050: wycofajcie te wszystkie zawiadomienia, bo to jest głupie
News Michalskiego
Fotoreporter Adam Chełstowski (2013)
Nie żyje fotoreporter Adam Chełstowski. Zmarł nagle w wieku 50 lat
Polska
Upał w Sydney (zdjęcie ilustracyjne)
Od fali upałów do powodzi. Aura najbardziej rozchwiana od lat
METEO
shutterstock_624497975
Co ze złotym? Kontynuacja trendu
BIZNES
imageTitle
Zaskakujące problemy Nuggets. Kluczowe rzuty wolne Murraya
EUROSPORT
Narkotyki zabezpieczone przez policjantów
Miał marihuanę, mefedron i żelki z THC
WARSZAWA
Szymon Hołownia
Znamy szczegóły śledztwa w sprawie rzekomego "zamachu stanu"
Polska
Izraelskie ataki na Bejrut
"Żołnierze przekroczyli granicę w kilku miejscach". Weszli do Libanu
RELACJA
Eric Dane
Potwierdzono przyczynę śmierci Erica Dane'a. Aktor zmarł w wieku 53 lat
Kultura i styl
Rosyjska ropa naftowa znów ratuje gospodarkę Kuby
Wstrząsy na rynku ropy. A najsilniejsze uderzenia "dopiero nadejdą"
BIZNES
imageTitle
Majchrzak na kursie kolizyjnym z Djokoviciem. Niełatwe zadanie Hurkacza
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w Starej Kiszewie (woj. pomorskie)
Kierowca zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Nie żyje
Trójmiasto
Ministerstwo Obrony Narodowej , MON
Zebrali się najważniejsi politycy. "Będą chcieli wypracować wspólne stanowisko"
Polska
imageTitle
Świątek wraca z wyzwaniem. Dołączyć może każdy, będą nagrody
EUROSPORT
50 min
"Dobry chłopiec" reż. Jan Komasa
Jan Komasa o swoim najnowszym filmie: jest polem minowym, prowokacją
Kultura polityczna
Śmiertelny wypadek pod Radomiem (zdjęcie ilustracyjne)
Ruszył na policjantów z szablami, padły śmiertelne strzały
Katowice
imageTitle
Wielki chaos przed Indian Wells. Lawina wycofań, niepewny los gwiazd
EUROSPORT
Iran, Teheran (1 marca 2026 r.)
"Dokonują destrukcji systemu". Jaki mają cel? "Zobaczymy"
Polska
Piwnica, w której funkcjonuje "hostel" przy Kijowskiej w Warszawie
Dostawcy jedzenia mieszkają w piwnicy bez okien. "Warunki są uwłaczające"
WARSZAWA
Miejsce wypadku
Znalazł go "zaniepokojony sąsiad", ale było już za późno
Lublin
Wołodymyr Zełenski
"Wiecie, kto blokuje". Zełenski o negocjacjach z UE
Świat
imageTitle
Kolanem trafił w twarz rywala, uniknął kary. Kontrowersyjna decyzja arbitra
EUROSPORT
Izrael atakuje cele w Bejrucie
Izrael atakuje w Bejrucie. Dziesiątki ofiar
Świat
Drogówka zapowiada wzmożone kontrole w majówkę (zdj. ilustracyjne)
Rewolucja na drogach. Od dziś zmiany w przepisach
BIZNES
Widzowie streama pomagają rybom w tarle
Dzwonek dla ryb. Internauci oglądają stream i pomagają w tarle
METEO
Melania Trump podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ
Pierwszy raz w historii. Melania Trump w nowej roli
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica