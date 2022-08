Lech Wałęsa trafił do szpitala, poinformował o tym w mediach społecznościowych

czytaj dalej

Sędzia Igor Tuleya został przywrócony do orzekania - podało OKO.press. Decyzję wydała prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joanna Przanowska-Tomaszek, powołana tam w marcu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Sam Tuleya w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" ocenił, że "to gierki w związku z Krajowym Planem Odbudowy". "Poza tym za moment wymyślą coś nowego" - dodał. Przekazał też, że choć został przywrócony do pracy, to wysłano go na urlop do połowy września.