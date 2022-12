Jarosław Gowin zrezygnował z funkcji prezesa Porozumienia. Magdalena Sroka jego następczynią

Jarosław Gowin mówił podczas odbywającego się w sobotę w Warszawie Kongresu Nadzwyczajnego swojego ugrupowania, że "wiosną finalizować się będą rozmowy partii opozycyjnych na temat konstelacji, w której opozycja pójdzie do wyborów" i że jest to "szalenie ważne dlatego, że od tej konstelacji może zależeć osiągnięcie celu, jakim jest odsunięcie PiS-u od władzy".

Gowin tłumaczył przyczyny swej rezygnacji

Polityk ocenił, że jego formacja wiedziała też, kiedy powiedzieć "nie" Prawu i Sprawiedliwości. - Zrobiliśmy to przy okazji Polskiego Ładu i lex TVN - przypomniał. - W przypadku Polskiego Ładu to były rozwiązania, które pchnęły naszą gospodarkę na ścieżkę wysokiego wzrostu inflacji - ocenił. - W przypadku lex TVN, gdyby weszło ono w życie, doprowadziłoby do konfliktu z naszym głównym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa Polski jakim są Stany Zjednoczone - dodał.

Magdalena Sroka była jedyną kandydatką

- Przed nami walka, ciężka walka, wiele wyzwań, ale wiem, że na tej sali już nie ma ludzi nieprzyzwoitych, że nie ma ludzi niehonorowych - mówiła po ogłoszeniu wyników Sroka. - Z takimi, jak wy, można zdobywać góry i my to wspólnie uczynimy - odsuniemy PiS od władzy - dodała.

- Gdy padła propozycja, gdy pierwszy raz rozmawiałam o tym z Jarosławem Gowinem, moja reakcja nie była taka, jak by się mogło wszystkim wydawać - opowiadała Sroka. - Wiem, że to nie będzie łatwy czas, ale każdy dzień do najbliższych wyborów wierzę, że spędzimy na ciężkiej pracy - mówiła. - Trzeba zatrzymać kierunek, w którym PiS prowadzi dzisiaj Polskę. Trzeba zatrzymać to dla naszych dzieci, dla naszych rodzin, dla przyszłych pokoleń i jak tu stoję, obiecuje wam, że zrobimy wszystko, wspólnie, co w naszej mocy, żeby tak właśnie było - dodała.