Polsko-izraelsko spotkania młodzieży. "Dwustronne i partnerskie" porozumienie

- Jest to porozumienie, które wydaje się, że kończy ostatecznie okres naszych rozmów dotyczących przywrócenia wizyt młodzieży izraelskiej w Polsce i młodzieży polskiej w Izraelu - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w czasie środowej konferencji prasowej.

Zastrzegł, że "nie przez przypadek - i to jest przywoływane w wielu wystąpieniach naszych przyjaciół z Izraela - przez wieki w Polsce i na tych ziemiach, także podczas zaborów, żyło 2/3 populacji żydowskiej". Mówił też, że "Polska była, jest i pozostanie zawsze przestrzenią wolności, również w tym wymiarze religijnym". - To tu, Żydzi z całego świata odnajdowali przestrzeń do życia, bo tu była przestrzeń wolności i tę przestrzeń wolności chcemy kultywować, rozwijać i przenosić w przyszłość - podkreślił.