Polska Thomas DiNanno: USA nigdzie nie odejdą Justyna Sochacka |

DiNanno o podpisanej z Polską umowie w sprawie pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Polska i USA podpisały w środę umowę w sprawie kolejnej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego w ramach programu Foreign Military Financing. Umowa opiewa na cztery miliardy dolarów. To już szósta umowa pomiędzy Polską a USA w ramach programu Foreign Military Financing.

Podpisanie umowy z USA na zakup sprzętu Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara

Podsekretarz stanu USA: bezpieczeństwo obu kontynentów jest naszym priorytetem

Podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno odnosząc się do tej sprawy w rozmowie z dziennikarzem TVN24 BiS Michałem Sznajderem, powiedział, że "jest to z korzyścią dla Stanów Zjednoczonych, rządu polskiego, całego Sojuszu".

Pytany, jaka korzyść z tego płynie dla USA, odpowiedział, że "oczywiście sprzedaż sprzętu amerykańskiego to dla nas priorytet, ale również integruje to naszą bazę przemysłową".

- Żyjemy w skomplikowanych czasach. Bezpieczeństwo tego kontynentu, naszych obu kontynentów jest naszym priorytetem - podkreślił.

- Oczywiście podchodzimy do tego w różny sposób. Pojęcie NATO 3.0 prosi o to, żeby nasi sojusznicy robili więcej, ale to naprawdę jest z korzyścią dla obu naszych gospodarek - mówił DiNanno. - Ogłosiliśmy ten program dopiero trzy miesiące temu i już tutaj podpisujemy umowę. Tak że myślę, że pokazuje to poczucie pilności po obu stronach, aby szybciej budować większe zdolności - powiedział podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego. - To jest naprawdę sytuacja, w której wszyscy wygrywają - dodał.

DiNanno: Stany Zjednoczone nigdzie nie odejdą

Odniósł się też do kwestii stałej obecności sił amerykańskich w Polsce. W środę wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przy okazji podpisania umowy z USA podziękował też za deklarację prezydenta USA Donalda Trumpa o zwiększeniu i o stałej obecności wojskowej w Polsce, nad którą - dodał szef MON - Polska teraz pracuje.

Podsekretarz stanu USA zapytany, jaki jest punkt widzenia rządu amerykańskiego w tej sprawie, powiedział, że "prezydent mówił wielokrotnie, że chce wspierać obecność amerykańską w Polsce". - Jak to będzie dokładnie wyglądało, to oczywiście nie do końca jest to kwestia Departamentu Stanu. Jest to kwestia również Departamentu Wojny - dodał. - Ale nasza obecność tu będzie ważna. Prezydent powiedział to wyraźnie - zaznaczył.

- Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Musiałbym zapytać moich przyjaciół z Departamentu Wojny - powiedział DiNanno.

- Mamy tutaj odmienne podejście do Europy troszkę i strategia bezpieczeństwa narodowego jest kształtowana przez oba te departamenty. Rozumiemy, że jest obawa na kontynencie europejskim, ale gdy przyjechałem tutaj kilka miesięcy temu, mówiłem jasno, że Stany Zjednoczone nigdzie nie odejdą. Sojusz sobie nigdzie nie pójdzie. Sojusz będzie tylko silniejszy, jeśli Europejczycy są silniejsi - mówił. Wskazał w tym kontekście, że "Polska prowadzi".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: "Kluczowe" godziny w relacjach Polski i USA

DiNanno o kwestii zakończenia wojny w Ukrainie: prezydent jest osobiście zaangażowany

Został też zapytany o wizyty wysłanników prezydenta USA Donalda Trumpa Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa w Moskwie i Kijowie, które odbyły się w weekend i kwestię zakończenia wojny w Ukrainie.

- Prezydent jasno to mówi od objęcia urzędu: chce, żeby wojna się zakończyła. Chcemy doprowadzić do zakończenia dyplomatycznego - powiedział i zaznaczył, że "w ciągu ostatnich dni ofensywa dyplomatyczna przyspieszyła". - Prezydent jest osobiście zaangażowany i mamy nadzieję, że uda nam się doprowadzić to do szybkiego końca, tak jak zobowiązał się do tego prezydent - dodał.

Dziennikarz TVN24 BiS Michał Sznajder rozmawiał z podsekretarzem stanu USA Thomasem DiNanno Źródło: TVN24