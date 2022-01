30. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Ukrainą. Andrzej Duda: razem jesteśmy silniejsi

czytaj dalej

We Włoszech w ciągu jednego dnia trzykrotnie wzrosła liczba osób w wieku powyżej 50 lat szczepiących się pierwszą dawką przeciw COVID-19. Najwyższą od początku pandemii liczbę nowych zakażeń koronawirusem zanotowano w Irlandii. Minister zdrowia Niemiec Karl Lauterbach oświadczył, że "wiara, że omikron to koniec pandemii, to naiwność". We Francji, Niemczech czy Austrii odbyły się demonstracje przeciwników szczepień i obostrzeń pandemicznych.