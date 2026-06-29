Polska Polska i Szwecja wzmacniają współpracę obronną. Ruszyły pierwsze takie konsultacje Oprac. Mikołaj Stępień |

Spotkanie Donalda Tuska i premiera Szwecji Ulfa Kristerssona Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Saab

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Są to pierwsze konsultacje między rządami Polski i Szwecji. Jak podała KPRM, poświęcone będą m.in. kwestiom: bezpieczeństwa w Europie, współpracy w ramach NATO i UE, sytuacji na Morzu Bałtyckim oraz dalszego wsparcia dla Ukrainy.

Oficjalne powitanie odbyło się po godz. 10 na dziedzińcu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Premierzy Donald Tusk i Ulf Kristersson odbyli następnie rozmowy w cztery oczy, a następnie odbyło się spotkanie delegacji obu krajów.

Premier Polski Donald Tusk oraz premier Szwecji Ulf Kristersson Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Gadomski

Poniedziałkowym konsultacjom towarzyszyło podpisanie umów na zakup trzech okrętów podwodnych typu A26 dla Marynarki Wojennej RP w ramach programu Orka.

Okręty podwodne A26 dla polskiej marynarki

Na podstawie podpisanej umowy Polska ma pozyskać trzy okręty podwodne typu A26 klasy Blekinge, budowane przez szwedzki koncern Saab Kockums dla marynarki Szwecji. W listopadzie ubiegłego roku Szwecja została wybrana na partnera programu Orka, a oba państwa podpisały międzyrządowe porozumienie otwierające drogę do realizacji projektu.

Nowe okręty wyposażone będą w napęd diesel-elektryczny z systemem napędu niezależnego od powietrza (AIP), umożliwiającym wielodniowe pozostawanie w zanurzeniu bez konieczności wynurzania się w celu ładowania akumulatorów. Mają zastąpić wysłużony ORP "Orzeł", obecnie jedyny pozostający w służbie okręt podwodny Marynarki Wojennej.

Okręt podwodny typu A26. Zdjęcie poglądowe Źródło zdjęcia: Saab

Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030 roku, a dwa kolejne w następnych latach. Według wcześniejszych szacunków wartość programu może sięgnąć około 20 miliardów złotych. Kontrakt ma obejmować nie tylko budowę i dostawę okrętów, lecz także pakiet logistyczny, wsparcie eksploatacji, szkolenie personelu oraz przygotowanie infrastruktury niezbędnej do ich wprowadzenia do służby.

Okręt podwodny typu A26 Źródło zdjęcia: Saab

Współpraca obronna między Polską a Szwecją

Oprócz umów na szwedzkie okręty podwodne dla polskiego wojska podpisana została międzyrządowa umowa ustanawiająca ramy współpracy w zakresie zakupu sprzętu i usług wojskowych. Zawarte zostało też porozumienie, które ustanawia organizacyjne i prawne ramy zakupu przez Szwecję budowanego w Polsce okrętu ratowniczego "Ratownik". Po stronie polskiej podpisał je dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON Sławomir Cichocki. Porozumienie wdrożeniowe dotyczące badań i rozwoju podpisał z kolei minister finansów Andrzej Domański.

Poza porozumieniami międzyrządowymi zawarte zostały ponadto umowy między podmiotami państwowymi, w tym porozumienie finansowe między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Szwedzką Agencją Kredytów Eksportowych, memorandum o porozumieniu między Polską Grupą Zbrojeniową i Saab dotyczące stworzenia specjalnego pojazdu odpowiedzialnego m.in. za naprawę statków, a także list intencyjny między Grupą WB i Saab.

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