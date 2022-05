Polska i Litwa rozważą wspólne zakupy broni. "Żeby było nam łatwiej bronić się przed napastnikiem"

- Rozmawialiśmy o obszarach, w których możemy rozwijać nasze wspólne wysiłki, w tym w dziedzinie obrony wybrzeża, i myślę, że to rozważymy - powiedział Anuszauskas.

Błaszczak przekazał zaś, że "jesteśmy otwarci", by "skoordynować" wszelkie zakupy. - Jesteśmy bliskimi sąsiadami, identycznie patrzymy na zagrożenia, a więc skorzystajmy z tego, aby nasze siły zbrojne były wyposażone w taką samą albo porównywalną broń. Tak, abyśmy mogli zbudować interoperacyjność, żeby w sytuacji kryzysowej było nam łatwiej bronić się przed napastnikiem – mówił zaś Błaszczak.

Zwrócił uwagę, że polskie przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun okazały się niezwykle skuteczne w Ukrainie i zapowiedział, że "dla naszych przyjaciół z Litwy możemy w kolejce do zamówień przesunąć Litwę wyżej". - Jesteśmy otwarci, jeżeli tylko strona litewska będzie zainteresowana tą bronią - dodał.

Ministrowie w czasie konferencji podpisali również wspólne oświadczenie potwierdzające wzajemne zobowiązanie do dalszego zacieśniania współpracy obronnej Polski i Litwy.

Błaszczak: zasadniczym wyzwaniem jest odstraszanie

- Rosja, bez względu na to, czy była biała, czy czerwona, czy (tak jak - red.) teraz jest putinowska, zawsze była taka sama. Dopuszczała się zbrodni wojennych, dopuszczała się agresji - mówił Błaszczak.

- Na terenach zajętych przez Rosję Rosjanie dopuścili się zbrodni wojennych. Żeby takie zbrodnie nie powtarzały się gdzie indziej, żeby Rosja nie mogła okupować innych państw i burzyć porządku międzynarodowego, musimy wzmocnić siły Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance, to jedyna skuteczna metoda odstraszania - dodał.

Arvydas Anuszauskas: wspólne przygotowanie się do odstraszania jest bardzo ważne

Anuszauskas ocenił, że "w kontekście wojny rozpoczętej przez Rosję wspólne przygotowanie się do odstraszania jest bardzo ważne". - Zarówno w ramach NATO, jak i w formacie dwustronnym trzeba przygotować odpowiedzi na zagrożenia płynące z Rosji - powiedział.

Litewski minister wyraził nadzieję, że zaplanowany na czerwiec szczyt NATO w Madrycie "podejmie istotne decyzje dotyczące wzmocnienia obronności i zwiększenia sił na wschodniej flance", poprzez rozbudowę wielonarodowych grup bojowych NATO z poziomu batalionu do brygady.

Ministrowie "entuzjastami" przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO

Ministrowie obrony wyrazili też zadowolenie z gotowości wstąpienia Finlandii i Szwecji do NATO. Błaszczak przekazał, że wraz z jego litewskim odpowiednikiem są "entuzjastami" koncepcji przystąpienia tych krajów do Sojuszu. W jego opinii to "wzmacnia naszą pozycję, pozycję polską, pozycję litewską, ogranicza możliwości inwazyjne, agresywne Rosji".