"Polska i Hiszpania mogą wnieść bardzo wiele do Unii Europejskiej, często wspólnie"

Mamy wspólne stanowiska m.in. odnośnie migracji czy transformacji ekologicznej, mamy też ogromne możliwości współpracy w ramach NATO - mówił w poniedziałek premier Hiszpanii Pedro Sanchez na wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim. Stwierdził, że jest wiele dziedzin, w których mogą współpracować.

W Alcala de Henares w Hiszpanii Sanchez mówił m.in. o "impulsie" w relacjach między Polską a Hiszpanią. - Podpisaliśmy sześć porozumień, bardzo ważnych z punktu widzenia handlu, przemysłu, infrastruktur, polityki zagranicznej. Myślę, że razem z rządem polskim jasno stawiamy na nasze dwustronne stosunki - zaznaczył szef hiszpańskiego rządu. - Jeżeli chodzi o obszar UE, jeśli przeczytają państwo naszą wspólną deklarację, to przekonacie się państwo, iż jest bardzo wiele dziedzin, w których możemy współpracować. Są pewne dziedziny, w których mamy różne perspektywy i inne stanowiska. Mamy też wspólne stanowiska, jak na przykład w przypadku migracji czy transformacji ekologicznej - powiedział.

Jak dodał, jest bardzo wiele dziedzin, w których nasze kraje mogą współpracować jeszcze intensywniej. - W różnych kwestiach, choćby w przypadku dostępu do szczepionek wszystkich obywateli świata. Obydwa rządy są też zwolennikami tego, by transformację ekologiczne, energetyczne w obu krajach były sprawiedliwe dla naszych społeczeństw - stwierdził. - Mamy też ogromne możliwości współpracy w ramach NATO, jesteśmy za tym, by zintensyfikować nasze wysiłki w tej dziedzinie - dodał.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez i premier Mateusz Morawiecki TVN24

Sanchez mówił na konferencji prasowej, że Polska i Hiszpania mają "ogromne możliwości" współpracy m.in. w ramach NATO. - Jesteśmy za tym, aby zintensyfikować nasze wysiłki w tej dziedzinie - dodał hiszpański premier. Zaznaczył, że w jednej z podpisanych w poniedziałek polsko-hiszpańskich deklaracji jest mowa o cyberbezpieczeństwie.

"Mamy wiele do zrobienia, możemy razem wiele zrobić"

Przedstawiciele Hiszpanii i Polski rozmawiali ponadto o projektach europejskich, które interesują oba państwa. - Chcemy powiedzieć Unii Europejskiej i Radzie, że być może nadszedł moment, żeby podjąć od nowa działania. Uczestniczymy w różnych interesujących projektach, chociażby takich jak projekt "zielonego wodoru" czy "cloud computing". Podpisaliśmy wspólną deklarację, podpisaliśmy sześć protokołów porozumienia, bardzo ambitnych, zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu dwustronnym - powiedział Sanchez.

Według niego, to dowód, że hiszpańsko-polskie relacje są bardzo ważne dla obu krajów. - Chciałbym raz jeszcze potwierdzić zobowiązanie do tego, aby te konsultacje odbywały się regularnie, co roku, tak, jak kiedyś. Mamy wiele do zrobienia, możemy razem wiele zrobić. Myślę, że Polska i Hiszpania mogą wnieść bardzo wiele do Unii Europejskiej, często wspólnie - zaznaczył Sanchez.

Premier Pedro Sanchez na konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim TVN24

"Mamy przed sobą okres przynajmniej 10 lat wielkiego placu budowy"

- My jesteśmy w przededniu wielkiego skoku infrastrukturalnego. Mamy przed sobą okres przynajmniej 10 lat wielkiego placu budowy. Chcemy skorzystać z doświadczenia, ze współpracy z firmami hiszpańskimi - powiedział Morawiecki. - My chcemy, żeby Europa była niezależna, suwerenna, także pod kątem właśnie zdrowia publicznego, szczepionek i żebyśmy to my nasz los mieli we własnych rękach, dlatego tą autonomię strategiczną należy rozumieć jako wzmocnienie wymiaru bezpieczeństwa, a także w wymiarze gospodarczym wzmocnienie całej Unii Europejskiej - dodał.

Premier powiedział, że jako autonomię rozumie poszerzenie zakresu wspólnego rynku. Ocenił, że współpraca handlowa Polski z Hiszpanią "idzie w bardzo dobrym kierunku". - Wzmacnia całą Unię Europejską, i to jest jeden z bardzo ważnych celów - podkreślił. Tematem rozmów z premierem Hiszpanii były też tzw. raje podatkowe oraz współpraca w zakresie infrastruktury - podał premier. Szef polskiego rządu ocenił, że współpraca z hiszpańskimi firmami układa się do tej pory bardzo dobrze.

Premier Morawiecki podkreślał, że ostatnie polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe miały miejsce cztery lata temu, bo pandemia zakłóciła tu tryb współpracy. Jak dodał, rządy hiszpański i polski mają przed sobą wiele wyzwań, ale obecnie z hiszpańskimi premierem mają też wiele wspólnych tematów. Wskazał, że we wszystkich poruszonych kwestiach jest wiele wspólnych deklaracji i wiele wspólnych planów, projektów - zarówno w dziedzinie infrastruktury, jak i bezpieczeństwa, gospodarki czy innowacyjności.

- Ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że przyszłość Europy jest bardzo ważna dla Polski i dla Hiszpanii. Odbudowa po pandemii, w którą teraz właśnie wchodzimy, wchodzimy mam nadzieję z impetem. Właśnie dzisiaj jest ten dzień, kiedy wszystkie już kraje łącznie w UE będą mogły notyfikować wykonanie procesu ratyfikacyjnego, będzie przyczyniać się do szybkiego odbudowania gospodarki europejskiej. Odbudowania, ale zarazem przebudowania. Wszyscy to doskonale czujemy, że wyzwania, które są wokół nas zmuszają wszystkie kraje UE do głębokiej przebudowy struktury i architektury gospodarki europejskiej - podkreślił Mateusz Morawiecki.

"Cieszę się bardzo, że to nasze wzajemne zrozumienie dzisiaj przekształciło się w coś więcej"

Premier zwrócił uwagę, że zarówno Hiszpania, jak i Polska są krajami granicznymi Unii Europejskiej. - Wiemy więcej od innych, co to znaczy chronić granic zewnętrznych, więc państwa, które są otulone innymi państwami, niech wsłuchają się w nasze głosy. Dlatego też jak najbardziej podzielamy wspólnie wiele perspektyw w tym obszarze - powiedział Morawiecki. Wskazał na wzmocnienie zabezpieczeń zewnętrznych granic UE i na współpracę z krajami trzecimi.

- Mamy dobre doświadczenia, ale chcemy je jeszcze wzmacniać w Partnerstwie Wschodnim. Będziemy wspierać Hiszpanię w budowie - nazwijmy to - "partnerstwa południowego" - dodał. Zauważył też, że ewentualne zagrożenia dla Europy mogą płynąć właśnie ze Wschodu i Południa. - Cieszę się bardzo, że pan premier Sanchez wspiera Polskę na flance wschodniej. Rozmawialiśmy dzisiaj o Białorusi, o Rosji, o zagrożeniach związanych z odcinkiem wschodnim - przekazał Morawiecki.

Zapowiedział, że Polska będzie wspierać Hiszpanię na "odcinku południowym". - Mamy różne doświadczenia w zakresie migracji, ale jest gotowość do współpracy na wszystkich polach, które nie naruszają suwerenności państw w polityce migracyjnej - zaznaczył. Szef polskiego rządu podkreślił również wagę współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przekazał też, że rozmawiał z premierem Hiszpanii o runku pracy, innowacyjności, rozwoju i technologiach. - Wszędzie tam możemy się inspirować - podkreślił. Morawiecki podziękował Sanchezowi za przekazane inspiracje w wymienionych kwestiach.

- Cieszę się bardzo, że to nasze wzajemne zrozumienie dzisiaj przekształciło się w coś więcej. W porozumienie między rządem hiszpańskim i rządem polskim, co do wzmacniana tego wymiaru europejskiego, transatlantyckiego, a wszystko dla dobra wzmocnienia współpracy polsko-hiszpańskiej - podkreślił.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez i premier Mateusz Morawiecki TVN24

"Myślę, że już w tym roku Polska i Hiszpania będą miały bardzo szybki wzrost gospodarczy"

Morawiecki ocenił, że dodatkowe środki są ważne, "żeby zrestartować gospodarkę europejską, ale potem musi tym głównym silnikiem być wspólny rynek europejski, wzmocnienie handlu, tego podstawowego wymiaru gospodarczego, jakim jest wzrost konkurencyjności poprzez ten tygiel gospodarczy, jakim jest Unia Europejska". Premier wskazał również na potrzebę "zwalczania różnego rodzaju praktyk protekcjonistycznych", a także na rolę uczciwego systemu regulacyjnego, podatkowego, w szybkiej odbudowie gospodarczej. - Myślę, że już w tym roku Polska i Hiszpania będą miały bardzo szybki wzrost gospodarczy i jestem przekonany, że program odbudowy bardzo w tym dopomoże - ocenił Morawiecki.

Również premier Hiszpanii Pedro Sanchez podkreślił, że oba kraje odnotują w tym roku wysoki wzrost gospodarczy. Jak zaznaczył, w Hiszpanii był precedensowy spadek PKB, ale nie przełożyło się to na masowe zwolnienia. - Fundusze Odbudowy muszą posłużyć nie tylko na odbudowę gospodarki, przywrócenie poprzednich poziomów PKB, ale również muszą służyć modernizacji naszej gospodarki. Wielu liderów europejskich mówi o tym, iż pandemia przyspieszyła bardzo wiele zmian, cyfryzację etc. To co musimy zrobić, to zmodernizować, zaktualizować nasze gospodarki, tak aby były one konkurencyjne średnio- i długoterminowo - powiedział Sanchez.

Autor:mart\mtom

Źródło: PAP