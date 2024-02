Jacht sprzedany. To był "najgłośniejszy projekt" Polskiej Fundacji Narodowej

"Najgłośniejszy projekt" fundacji

"Wyborcza" pisze, że "używany pełnomorski jacht miał przez trzy lata zawijać do kolejnych portów i startować w najważniejszych światowych regatach, sławiąc imię Polski i ściągając do naszego kraju biznes". Wymalowany w narodowe barwy jacht najpierw miał pływać pod hasłem "Polska 100", potem "I love Poland". Przez lata PFN kryła informację o kosztach tego przedsięwzięcia.

Jacht kosztował 900 tysięcy euro

Gazeta przypomina, że dopiero na wniosek organizacji pozarządowej sąd zmusił fundację do jawności. Okazało się wówczas, że jacht kosztował 900 tysięcy euro, a do tego doszła miesięczna obsługa jachtu - milion złotych. "Przez 5 lat (2019-23) dałoby to ok. 60 mln zł" - dodano. Przypomniano także historię podróży jachtu i jego remontów.