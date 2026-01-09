Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polska firma współpracuje z rosyjskim Rosatomem? Jest zawiadomienie do prokuratury

|
Białoruska Elektrownia Jądrowa budowana przez Rosatom
Sklejka brzozowa nielegalnie była sprowadzana z Rosji i Białorusi
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa
Polska firma współpracuje z rosyjskim państwowym koncernem Rosatom przy budowie elektrowni jądrowej w Egipcie - wynika z ustaleń tvn24.pl. Prokuratura analizuje zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez tę firmę polegającego na omijaniu sankcji.

Rosatom - rosyjska państwowa korporacja energetyki jądrowej - to holding łączący aktywa w energetyce, budownictwie maszynowym i budownictwie zajmujący się też całym atomowym cyklem technologicznym: od wydobycia uranu, przez jego wzbogacenie, aż po budowę elektrowni jądrowych.

Pierwszy sygnał, że polska spółka specjalizująca się w sprzedaży i wynajmie żurawi dźwigowych - Corleonis SA - może łamać zakazy sankcyjne, otrzymaliśmy od jej pracowników na Kontakt24. Zgodzili się z nami porozmawiać pod warunkiem zachowania pełnej anonimowości. - Ten projekt był prowadzony w ścisłej dyskrecji, początkowo w spółce wiedziało o nim tylko ścisłe kierownictwo. Dopiero niedawno szersze grono pracowników zaczęło o nim szeptać, bo delegowani do Egiptu pracownicy zastali tam fatalne warunki bytowe. Co więcej, okazało się, że na miejscu muszą współpracować z Rosjanami - mówią dziennikarzowi tvn24.pl pracownicy Corleonis.

Polska spółka mieści się na obrzeżach Rumi (województwo pomorskie), specjalizuje się w wynajmie i serwisie żurawi dźwigowych od ponad 20 lat. Założył ją przedsiębiorca Arkadiusz Ertel i wraz z rodziną zachował nad nią do dziś kontrolę. Swoje usługi reklamuje hasłem "Sięgamy najwyżej", a jej dźwigi - aktualnie 168 - pracują na budowach w całym kraju oraz na terenie Unii Europejskiej.

Firma zaprzecza. "Żaden z naszych kontrahentów nie znajduje się na listach sankcyjnych Unii Europejskiej"

Na stronie firmy nie ma informacji o kontrakcie wykonywanym w Egipcie. Przesłaliśmy więc do niej pytania, chcąc się m.in. dowiedzieć, kiedy spółka rozpoczęła pracę w Egipcie, jak zdobyła ten kontrakt, czy stało się to na przykład w efekcie wygranego przetargu.

"W odpowiedzi na pytania uprzejmie informujemy, że Corleonis SA nie współpracuje z podmiotem Rosatom, spółkami kontrolowanymi przez ten podmiot lub jakimikolwiek innymi spółkami zarejestrowanymi w Rosji. Żaden z naszych kontrahentów oraz realizowanych projektów nie znajduje się na listach sankcyjnych Unii Europejskiej" - taką odpowiedź otrzymaliśmy z pomorskiej firmy.

Jednak z dokumentów, do których dotarła redakcja tvn24.pl, wynika, że Corleonis w maju 2025 toku roku wysłał do Egiptu - poprzez port w Gdyni - żuraw o wadze 140 ton i wartości przekraczającej 1,5 miliona złotych. A w dokumentach związanych z tym transportem jako odbiorca przesyłki widnieje firma JSC Concern Titan-2. Dlatego ponownie zapytaliśmy firmę - już wprost - o współpracę z JSC Titan-2. Po upływie tygodnia otrzymaliśmy odpowiedź treści: "Nasza firma nie jest stroną żadnej umowy z podmiotami rosyjskimi, w tym z Rosatom ani z JSC Concern Titan-2. Jedyną relacją kontraktową w związku z inwestycją w Egipcie jest umowa zawarta z podmiotem mającym siedzibę rejestrową na terytorium Unii Europejskiej, dotyczącą odpłatnego udostępnienia sprzętu technicznego".

Po wpisaniu nazwy tej firmy w internetowych mapach jako siedziba wskazany jest jednak biurowiec na terenie budowy egipskiej elektrowni jądrowej. Samo porozumienie o budowie czterech reaktorów podpisał osobiście Władimir Putin podczas swojej wizyty w Egipcie w 2015 roku.

W 2017 roku Rosatom podpisał cztery szczegółowe kontrakty na realizację przedsięwzięcia powstającego na wybrzeżu Morza Śródziemnego, w miejscowości Al Dabaa. Z dostępnych w internecie informacji wynika, że odbiorca żurawia - JSC Concern Titan-2 - jest firmą kontrolowaną przez państwowy Rosatom. Powstała w 1995 roku z połącznia dwóch innych rosyjskich podmiotów, które budowały pod Petersburgiem leningradzką elektrownię atomową.

Omijanie sankcji?

Jednak samej firmy JSC Concern Titan-2 rzeczywiście nie ma na publicznie dostępnych listach sankcyjnych - zarówno unijnych, jak też np. amerykańskich. Rosatom jest bowiem eksporterem reaktorów i wzbogaconego uranu - i dlatego na razie uniknął pełnych sankcji nakładanych przez Unię Europejską na rosyjskie firmy. Dostarcza bowiem paliwo i sprzęt jądrowy dla europejskich elektrowni. W grudniu 2025 roku niemiecki "Die Welt" podał, że w Brukseli dopiero rozważa się wprowadzenie zakazu importu rosyjskiego uranu, co uderzyłoby w Rosatom.

- To, że Rosatomu i podmiotów z nim związanych nie ma na listach, to efekt sprzeciwu między innymi Węgier. Rosatom i sama spółka JSC Concern Titan-2 budują im elektrownię jądrową PAKS-2 - tłumaczy tvn24.pl polski urzędnik pracujący dla Komisji Europejskiej.

Za to sam Rosatom i jego czołowi menadżerowie znaleźli się np. na amerykańskich listach sankcyjnych, w ich jedenastej aktualizacji ogłoszonej na początku 2025 roku.

Rosyjskie spółki kontrolowane przez Rosatom budują elektrownię jądrową w Egipcie
Rosatom w Egipcie
Źródło: Rosatom/materiały promocyjne

Zapytaliśmy więc polską firmę Corleonis SA, czy przed zawarciem egipskiego kontraktu zwracała się z pytaniami do administracji rządowej o zezwolenie - do publikacji tekstu nie udzielono nam odpowiedzi.

Zawiadomienie w prokuraturze. Kluczowe rozporządzenie Rady Unii Europejskiej

Dlatego zapytaliśmy rządowe agendy, czy administracja wie o udziale polskiej firmy jako podwykonawcy w budowie egipskiej elektrowni jądrowej. Z Krajowej Administracji Skarbowej otrzymaliśmy informację, że w tej sprawie tuż przed wigilią 2025 roku zostało skierowane zawiadomienie do prokuratury:

Zawiadomienie wpłynęło do departamentu do spraw przestępczości gospodarczej Prokuratury Krajowej. Stąd 31 grudnia zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku celem procesowego wyjaśnienia podnoszonych w zawiadomieniu okoliczności.
Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej

Skoro jednak na listach unijnych sankcji nie ma Rosatomu - a tym bardziej kontrolowanej przez ten podmiot spółki JSC Concern Titan-2 - to w jaki sposób pomorska firma mogła złamać prawo? Jak się dowiedzieliśmy, według Ministerstwa Finansów mogło w tym przypadku dojść do ominięcia rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z 23 lutego 2022 roku "w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych kontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich". Zakazuje ono przekazywania do Rosji i rosyjskich podmiotów wszelakich dźwigów. Polska administracja - także prywatne firmy - są związane tym zakazem.

"Ustalenia dotyczące Corleonis S.A na podstawie których określono przedmiot, wartość oraz kierunek eksportu towarów sankcyjnych rodzą podejrzenie, że wyżej wymieniona firma oraz reprezentujące ją osoby uczestniczą w procederze omijania sankcji. (...) Ze względu na rodzaj eksportowanych wyrobów istnieje domniemanie, że towary te mogły przyczynić się do zwiększenia potencjału przemysłowego Federacji Rosyjskiej" - to kluczowy fragment z dokumentów, które trafiły do prokuratury. Zgodnie z uchwaloną przez polski Sejm ustawą sankcyjną za udział w omijaniu sankcji grozi kara pozbawienia wolności na okres co najmniej trzech lat.

Według naszych rozmówców sytuacja przypomina głośną w ostatnich dniach 2025 roku sprawę. Funkcjonariusze KAS oraz Straży Granicznej zatrzymali czterech przedsiębiorców, którzy łamali sankcje nałożone na sprowadzanie sklejki brzozowej z Białorusi. W urzędach celnych przedstawiali dokumenty, z których wynikało, że towar pochodzi z wolnego od sankcji Kazachstanu.

- Jest zakaz na eksport do rosyjskich podmiotów wszelkich żurawi. Zakaz nie dotyczy tylko terenu Rosji i ma przeciwdziałać wzmocnieniu potencjału przemysłowego tego państwa - wyjaśnia nasz rozmówca z resortu finansów.

Z danych, które uzyskaliśmy w Prokuraturze Krajowej, wynika, że aktualnie toczy się 108 takich spraw. Prokuratorzy ogłosili już postawienie 43 zarzutów 33 podejrzanym.

Żuraw, który budował elektrownię w Bogatyni

Z ustaleń tvn24.pl wynika, że do Egiptu trafił model żurawia oznaczony cyframi 332-16 renomowanego amerykańskiego producenta urządzeń budowlanych Terex. Według dostępnych informacji dokładnie taki model posiada firma Corleonis SA. Kilka lat temu wynajęła go do budowy chłodni kominowej w rozbudowywanej elektrowni w Bogatyni. Żuraw był umieszczony wewnątrz komina i "rósł" wraz z postępami jego budowy: od 69 metrów do ponad 150 metrów.

- Ta realizacja pokazuje, że rolą naszej firmy nie jest tylko wysłanie na budowę żurawia. Wcześniej cały zespół inżynierów pracuje nad najlepszym zakotwiczeniem dźwigu, musi więc blisko współpracować z głównym wykonawcą. To cała złożona usługa i tak właśnie było w przypadku projektu w Egipcie - mówi dziennikarzowi tvn24.pl pracownik Corleonis.

Autorka/Autor: Robert Zieliński

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wojciech Pacewicz/PAP

Udostępnij:
TAGI:
SankcjeRosjaUkrainaKASProkuratura
Robert Zieliński
Robert Zieliński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Protestujący rolnicy
"Boimy się, że przez tę umowę będziemy tracić bezpieczeństwo żywnościowe kraju i Europy". Rolnik o zatwierdzeniu umowy z Mercosur
BIZNES
imageTitle
Z kim Polacy zagrają o finał United Cup 2026? Kiedy mecz?
Najnowsze
Zatrzymany w sprawie mafii śmieciowej
Kolejne zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej". Pięć osób w areszcie
Opole
Pilne
Kolejne weta prezydenta
Polska
Kalendarz szczepień, "88 szczepionek" i "liczba Hitlera"
Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"
Gabriela Sieczkowska
Donald Tusk przybył na spotkanie z Karolem Nawrockim
Tusk przyjechał do Nawrockiego. Rozmowa w cztery oczy
Polska
Zohran Mamdani
Dramatyczne sceny w szpitalu "wczesnym sprawdzianem" dla Mamdaniego?
imageTitle
Najlepsi panczeniści Europy w Tomaszowie Mazowieckim. Oglądaj w HBO Max
Najnowsze
Pies biegał po drodze szybkiego ruchu
Wracała ze służby, na drodze ekspresowej zauważyła psa
Kielce
imageTitle
Polska w półfinale United Cup. Kawa i Zieliński rozbili Australię
EUROSPORT
Planowy poród i śmierć 30-latki w szpitalu w Grójcu (zdjęcie ilustracyjne)
Urodziła zdrowe dziecko, w nocy zmarła
WARSZAWA
Ciężarówka utknęła pod wiaduktem
Ciężarówka utknęła pod wiaduktem
Olsztyn
Zima, mróz, śnieg
Mróz rozleje się po Polsce. Kolejne alarmy IMGW
METEO
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
Ciężarna zmarła po rutynowym zabiegu. "Pomyłka dotycząca gazu medycznego"
Klaudia Kamieniarz
W Kijowie doszło do zmasowanego rosyjskiego ataku
Tysiące osób bez ogrzewania, ambasada uszkodzona. Skutki rosyjskiego ataku
Zima w Warszawie
Przy węzłach przesiadkowych staną namioty z ciepłą herbatą
WARSZAWA
Zawalony dach przedsiębiorstwa transportowego w Tilburgu
Od śniegu zapadają się dachy
METEO
Policja (zdj. ilustracyjne)
Gwałt na policjantce, nowe ustalenia
WARSZAWA
imageTitle
Kopnięcie kung fu na murawie. Piłkarz dożywotnio zdyskwalifikowany
EUROSPORT
2026-01-09T022400Z_1_LWD538509012026RP1_RTRWNEV_C_5385-HONDURAS-POLITICS-0001
Bomba wybuchła centymetry od niej. Nagranie z ataku na posłankę
shutterstock_2626129105_1
Za dużo ekranów w dzieciństwie trwale zmienia rozwój mózgu. Są dowody naukowe
Zdrowie
Próbował porwać byłą partnerkę, został zatrzymany
Porwali 18-latkę. Jej były partner i jego kolega staną przed sądem
Trójmiasto
Pijany i poszukiwany kierowca utknął na pasie awaryjnym na autostradzie A4
Zatankował złe paliwo, zatrzymał się na autostradzie. Kilka miesięcy spędzi w więzieniu
Opole
Protest rolników w Warszawie
Protestujący rolnicy są przed Kancelarią Premiera
RELACJA
shutterstock_2622075109
Jest decyzja Brukseli w sprawie umowy z Mercosurem
BIZNES
Mężczyźni zostali zatrzymani
Nie spodobała im się czapka z klubowym logo. "Szarpali, odpychali, kopali"
Katowice
shutterstock_2384730125
Musk wprowadza zmiany dla użytkowników Groka po fali krytyki
BIZNES
Zniszczenia we Francji
Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Ranni, nie kursują pociągi
METEO
Rosyjskie systemy rakietowe (zdjęcie ilustracyjne)
Tą bronią Rosjanie ostrzelali obwód lwowski. Czym jest Oriesznik
Budapeszt zimą
Węgry udzieliły azylu dwójce Polaków. Mamy nowe informacje
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica