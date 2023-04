Błaszczak spotkał się z żołnierzami i funkcjonariuszami na granicy. "Plan nakreślony na Kremlu się nie powiódł"

- Dzisiaj wiemy doskonale, że bezpieczeństwo stanowi wartość najwyższą. Wszyscy obserwujemy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą - widzimy jak Kreml, władcy Kremla postanowili odbudować Imperium Rosyjskie i atakują inne państwa, czego doskonałym przykładem jest atak na Ukrainę . Widzimy też, że Polska jest atakowana, w sposób hybrydowy, od 2021 roku. Jest atakowana tak, że musi być broniona tu, na granicy - atak nastąpił z terytorium Białorusi - powiedział podczas wystąpienia.

"Hybrydowy atak miał służyć destabilizacji naszej ojczyzny"

- Wiem, że dla państwa, którzy służycie tu, na granicy, będą to święta daleko od domu - ale bardzo za to dziękuję, właśnie za to poświęcenie. Polskie państwo to docenia - zwrócił się do żołnierzy i funkcjonariuszy.