Polska Babcia zatrzymana. Poseł Szczerba: usłyszała zarzut zaatakowania policjantów tęczową torbą

Katarzyna Augustynek z inicjatywy Polskie Babcie została zatrzymana podczas sobotniej demonstracji i przewieziona do podwarszawskiego Piaseczna. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba przekazał w mediach społecznościowych, że usłyszała zarzut "zaatakowania funkcjonariuszy tęczową torbą". Piaseczyńska komenda policji odesłała nas w tej sprawie do komendy stołecznej. Czekamy na odpowiedź.

"Chciałbym to jakoś skomentować, ale brak mi słów"

"Chciałbym to jakoś skomentować, ale brak mi słów" - przyznał we wpisie na Twitterze. Opublikował również dwie fotografie - jedną pokazującą funkcjonariuszy wynoszących Augustyniak i drugą, na której widać ją wychodzącą na ulicę, naprawdopodobniej z budynku komendy policji.

- Znaleźliśmy się w kotle, otoczeni przez zwarte szeregi, bo policji była wszędzie masa. Usłyszeliśmy, jak policja wzywa przez megafon do rozejścia się i postanowiliśmy sobie pójść. Chodziłyśmy z moją przyjaciółką wzdłuż tych szeregów i prosiłyśmy, żeby nas przepuścili. Bez skutku. Czyli mieliśmy się usunąć, ale nie udostępniono nam wyjścia. To usiedliśmy na jezdni. Jak nie daliśmy się wylegitymować, to szybko się za nas zabrali. Zaczęli ode mnie, bo jestem najmniejsza, wzięli mnie pod ramiona, za nogi i do pierwszej limuzyny - opowiedziała dziennikarzowi Piotrowi Pacewiczowi. Wyjaśniła, że "limuzyną" nazywa policyjny radiowóz.