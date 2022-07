Szef MON: Polska kupi południowokoreańskie samoloty FA-50 oraz czołgi K2 Black Panther

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił, że Polska zakupi południowokoreańską broń - 48 lekkich samolotów bojowych FA-50 oraz co najmniej 180 czołgów K2 Black Panther. - Docelowo te czołgi będą produkowane w Polsce - zapowiedział szef MON, dodając, że pierwsze ich egzemplarze trafią do nas jeszcze w tym roku.

- Już w tym roku trafią do nas pierwsze egzemplarze, w sumie w pierwszej partii ma to być 180 czołgów. Docelowo te czołgi będą produkowane w Polsce - zapowiedział.

Błaszczak: współpraca z Seulem przebiega bardzo dobrze

Szef MON nawiązał do swojej wizyty w Seulu, którą odbywał pod koniec maja. - Jest to ważne, aby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt, sprawdzony. A taki jest sprzęt produkowany przez Koreę - mówił wówczas.

Gen. Pszczoła o samolotach bojowych FA-50

Inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych generał dywizji pilot Jacek Pszczoła powiedział PAP, że Korea Południowa wyprodukowała samolot FA-50, bazując na amerykańskich F-16. Dodał, że FA-50 to lekki, dwumiejscowy samolot wielozadaniowy bardzo podobny do F-16 tylko trochę mniejszy.

Do tej pory - przypomniał - samoloty FA-50 użytkuje pięć państw: Korea Południowa, Indonezja , Irak, Filipiny i Tajlandia. Generał Pszczoła podkreślił, że południowokoreański samolot może z powodzeniem wykonywać zadania powietrze-powietrze oraz powietrze-ziemia oraz zdolny jest m.in. do przenoszenia laserowo naprowadzanego uzbrojenia.

Generał był pytany, czy nie ma obawy, że południowokoreańskie samoloty będą trudno integrować się z obecnymi systemami w polskich siłach powietrznych oraz czy polska infrastruktura lotnictwa wojskowego jest gotowa na przyjęcie nowych maszyn. - Jeśli chodzi o interoperacyjność z platformami, które są używane i będą używane w polskich siłach powietrznych, to jak najbardziej ta integracja będzie zachowana (...). Samoloty FA-50 będą zintegrowane w systemie z naszymi F-16, a jeżeli chodzi o infrastrukturę, to ta infrastruktura, którą mamy, jest wystarczająca do tego, żeby te samoloty płynnie zaadoptować do naszych sił powietrznych - zapewnił inspektor Sił Powietrznych.