Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod lupą. "Wykonawcy realizowali projekty w oderwaniu od potrzeb sił zbrojnych"

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie "realizację prac rozwojowych na rzecz obronności finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju". Zdaniem kontrolerów prace te nie doprowadziły do uzyskania rezultatów spełniających wymagania sił zbrojnych.

Negatywna ocena NIK

Zdaniem NIK prace te "nie doprowadziły do uzyskania rezultatów spełniających wymagania Sił Zbrojnych RP, w szczególności dotyczących prototypów i dokumentacji technicznych". Negatywnie oceniono między innymi sposób przygotowania projektów dotyczących prac rozwojowych na rzecz wojska, zaniechanie w umowach sprecyzowania sposobu i zakresu oceny merytorycznej projektów, a także zawieranie umów o wykonanie i finansowanie projektów przez NCBiR bez uwzględnienia w nich kompletnych wymagań wojska.

"W konsekwencji wykonawcy realizowali projekty w oderwaniu od potrzeb sił zbrojnych, co prowadziło do wstrzymania ich finansowania i wydłużenia czasu ich realizacji" - czytamy w raporcie.

NIK przypomina, że w 2011 roku rząd ustanowił Krajowy Program Badań (KPB), w którym znalazły się strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych, określające cele i założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Realizacja tego programu miała "przyczynić się do zwiększenia efektów badań w nowych rozwiązaniach technologicznych, liczbie patentów i rozwoju innowacyjnej gospodarki". NIK skontrolowała Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, MON, NCBiR oraz wyższe uczelnie i zakłady uczestniczące w realizacji składających się na program projektów rozwojowych.

"Minister nauki i szkolnictwa wyższego nie sprawował skutecznego nadzoru"

W raporcie NIK wymienia najważniejsze ustalenia kontroli, między innymi projekty niezrealizowane w terminach, nieprzygotowanie zgodnie z wymaganiami sił zbrojnych ogłaszanych przez NCBiR konkursów przeprowadzanych w celu wyłonienia wykonawców czy też nieuwzględnienie kompletnych wymagań sił zbrojnych w opracowanych przez NCBiR założeniach do projektów.

Zauważono między innymi, że trzy projekty objęte kontrolą, które zostały zrealizowane w terminach, nie zaspokoiły oczekiwań wojska, bo wymagania sił zbrojnych zostały przekazane z resortu obrony narodowej do NCBiR już w trakcie trwania konkursu i były rozbieżne z założeniami przyjętymi przez Centrum. "W ocenie NIK kontynuowanie konkursu bez wyeliminowania tych rozbieżności było niecelowe, gdyż wyłonieni wykonawcy wykonywali projekty z uwzględnieniem własnych wymagań nie zaś wymagań zgłoszonych przez siły zbrojne" - napisała NIK. "Tym samym NCBR płaciło za realizację projektów, których efekty nie mogły być bezpośrednio wykorzystane przez armię"- dodano.

W jednym z projektów NIK zauważyła, że opracowano i uzgodniono przez NCBiR, Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych "założenia, w których ujęto cel główny niemożliwy do osiągnięcia, ponieważ cele szczegółowe zostały tak określone, że nie obejmowały pełnego zakresu zagadnień wymaganych dla osiągnięcia celu głównego spełniającego wymagania Sił Zbrojnych RP".

NIK wymienia w raporcie także szereg innych działań, które ocenia jako "nierzetelne". Zwraca również uwagę, że zarówno NCBiR, jak i minister w kilku przypadkach nie wykonywali swoich obowiązków ustawowych, np. minister odpowiedzialny za sprawy nauki nie określił, w porozumieniu z ministrem obrony, w rozporządzeniu, warunków udziału w konkursach na wykonanie poszczególnych projektów, do czego był zobowiązany ustawą o NCBiR. "Mimo to w Centrum były ogłaszane i przeprowadzane konkursy. Dla ogłoszonych konkursów Komitet Sterujący ustalał regulaminy, w których określał warunki udziału w konkursach, nie będąc do tego uprawnionym" - wyjaśniono.