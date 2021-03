Dyscyplinarki dla kontrolerów lotów, którzy alarmowali o zagrożeniu. Szef związku zwolniony mailem

Dwóch kontrolerów lotów z władz związku zawodowego zostało dyscyplinarnie zwolnionych z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Wcześniej w rozmowie z magazynem "Czarno na białym" i w portalu tvn24.pl krytykowali wprowadzony przez kierownictwo PAŻP jednoosobowy system pracy. - Ludzie się boją. To może wpływać na bezpieczeństwo - mówi nam Franciszek Teodorczyk, szef związku zawodowego kontrolerów, który zwolnienie dyscyplinarne otrzymał mailem.

Franciszek Teodorczyk i należący do zarządu jego związku Jakub Caban to jedyni kontrolerzy, którzy odważyli się wypowiedzieć pod nazwiskiem w materiale "Czarno na białym" w TVN24 i w tekście na portalu tvn24.pl w połowie marca. Obaj alarmowali, że wprowadzony przed rokiem przez władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na znacznie szerszą skalę niż dotychczas system pracy jednego kontrolera zagraża bezpieczeństwu na polskim niebie.

Mail z dyscyplinarką

Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego to jedna z pięciu organizacji podpisanych pod zawiadomieniem złożonym 10 marca do Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczącym zamówienia publicznego o wartości 9 milionów złotych na usługi rachunkowe w PAŻP, które zdobyła spółka założona niecałe dwa lata wcześniej.

Sprawę ujawniliśmy w portalu tvn24.pl w tekście opublikowanym w poniedziałek . Według naszych źródeł zbliżonych do PAŻP kilka godzin później o swoim zwolnieniu dowiedzieli się Jakub Caban i Franciszek Teodorczyk.

- Ta decyzja jest wprost związana z tym, że razem z Jakubem Cabanem mówiliśmy między innymi w TVN24 na temat Single Person Operations [jednoosobowego systemu pracy kontrolerów - red.]. To widać w treści wypowiedzenia. Jest w nim mowa o krytyce pracodawcy i krytyce SPO.

- Atmosfera nie jest dobra. Ludzie się boją. To może wpływać na bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Nie powinniśmy przynosić do pracy problemów z zewnątrz - dodaje Teodorczyk.

"Ujawniono rażące braki"

Jak to możliwe, że został zwolniony, choć jako szef związku zawodowego powinien być chroniony przed zwolnieniem przez kodeks pracy?

Według informacji tvn24.pl w poniedziałek po południu pracownicy PAŻP otrzymali informacje od działu komunikacji PAŻP, który podkreślił, że związek zawodowy "utracił uprawnienia zakładowej organizacji związkowej". W dokumentacji - jak zaznaczono -"ujawniono rażące braki" w wyniku niedopełnienia przez zarząd "obowiązków wynikających ze statutu związku, jak również z ustawy o związkach zawodowych". Przywołano artykuł tej ustawy mówiący o obowiązku informowania pracodawcy o liczbie członków związku, bo "uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków".

W opinii Teodorczyka jego zarząd wywiązywał się z tego obowiązku, a nawet gdyby tak nie było, to władze PAŻP i tak nie miałyby prawa, by nie uznawać związku.

- O takich sprawach decyduje sąd. Pracodawca może wzywać do uzupełnienia dokumentacji - wyjaśnił szef związku.

O komentarz do sprawy zwolnień dyscyplinarnych poprosiliśmy rzecznika PAŻP Pawła Łukaszewicza. Czekamy na odpowiedź.

Szef PAŻP opowiada o brodziku

Nawiązując do licznych incydentów zgłaszanych przez obciążonych pracą kontrolerów ich szef zacytował zgłoszenie dotyczące brodzika.

- Po skorzystaniu z prysznica zauważyłem że woda z brodzika nie ubywa - to jest przykład, który my też dziś analizujemy - mówił na posiedzeniu komisji Janiszewski.

Minister grozi informatorom

Szef związku zwrócił uwagę, że Janiszewski pomieszał dwa typy zgłoszeń - problemy z brodzikiem na wieży lotniska czy brak wody w toalecie zostały wyjęte z raportów organizacyjnych, a kwestie bezpieczeństwa pasażerów to raporty operacyjne.

- To wystąpienie było skandaliczne, nie skupiało się na problemach merytorycznych, tylko miało ośmieszyć system raportowania - oceniał wówczas Teodorczyk.

Z kolei Horała, odnosząc się do zgłaszanych incydentów zapewniał, że nie stwierdzono poważnych zaniedbań i przekonywał, że osoby, które "dokonały wyniesienia" materiałów na temat incydentów lotniczych "zostaną ustalone". - Jest jakaś nieszczelność w procedurach bezpieczeństwa danych, warto je usunąć i tego rodzaju zjawiska wypalić rozgrzanym żelazem, bo one są niebezpieczne - grzmiał Horała.

Ostrzeżenie kontrolera

W tym czasie w jej przestrzeni, jak napisała w zgłoszeniu, "znajdowały się inne samoloty plus (...) loty wojskowe myśliwców F16". Poradziła sobie, bo pomógł jej kolega który był akurat w budynku i pełnił dyżur biurowy.

Jakub Caban, który jako kontroler przeżył awaryjne lądowanie samolotu oceniał wówczas, że gdyby incydent wydarzył się później, to nikt by nie przyszedł na pomoc, bo dyżury biurowe są do godz. 16.