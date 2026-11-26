Kontrola "Zapewnienie bezpieczeństwa w cywilnych portach lotniczych w sytuacji zagrożenia działaniami bezzałogowych statków powietrznych" rozpoczęła się w czerwcu i wciąż trwa - napisał w odpowiedzi na pytania TVN24+ rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
Izba rozpoczęła kontrolę kilka miesięcy po ukazaniu się reportażu "Rozpoznanie bojem" w "Czarno na białym", w którym pokazaliśmy, że lotniska cywilne w Polsce, a także siedziba PAŻP na stołecznym lotnisku, nie są chronione systemami antydronowymi.
Pozostało 81% artykułu
ZOBACZ TAKŻE: