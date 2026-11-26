Lotnisko Chopina w Warszawie i siedziba Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

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Kontrola "Zapewnienie bezpieczeństwa w cywilnych portach lotniczych w sytuacji zagrożenia działaniami bezzałogowych statków powietrznych" rozpoczęła się w czerwcu i wciąż trwa - napisał w odpowiedzi na pytania TVN24+ rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.

Izba rozpoczęła kontrolę kilka miesięcy po ukazaniu się reportażu "Rozpoznanie bojem" w "Czarno na białym", w którym pokazaliśmy, że lotniska cywilne w Polsce, a także siedziba PAŻP na stołecznym lotnisku, nie są chronione systemami antydronowymi.