Upozorowany wywiad z prezydentem. Mail Morawieckiego i praca w PAP za rządów PiS

Politycy Prawa i Sprawiedliwości bronią swojej tuby propagandowej, w którą obrócili media publiczne przez osiem lat rządów. Pracujący w Polskiej Agencji Prasowej dziennikarze wyrazili poparcie dla dokonujących się zmian. - Chcemy normalnie pracować, bez cenzury i nacisków "oficerów politycznych" - apelują we wspólnym stanowisku. Te za rządów Zjednoczonej Prawicy były na porządku dziennym. Przypominamy fragment wrześniowego reportażu Kacpra Sulowskiego z "Czarno na białym", który pokazał - na przykładzie maili ze skrzynki Michała Dworczyka - jak wyglądało wpływanie nawet samego premiera na bezpośrednie kierownictwo PAP.

W gmachu PAP od środy trwa – jak określają to parlamentarzyści PiS – interwencja poselska związana z wyborem nowych władz agencji. Posłowie uważają ten wybór za bezprawny, a tymczasem obecni i byli dziennikarze PAP-u wydali w piątek oświadczenie, w którym podkreślili, że przez osiem lat ich praca była cenzurowana, że wspierają dokonujące się zmiany i chcą powrotu normalności. Prawo i Sprawiedliwość niezmiennie jednak próbuje bronić swojej propagandy.

- Polska Agencja Prasowa nie jest agencją, która jest bez znaczenia. Dziennikarze, którzy państwu przekazują informacje, korzystają z niej codziennie. To zarówno dziennikarze ogólnopolskich rozgłośni radiowych czy telewizyjnych, gazet, ale także dziennikarze lokalnych mediów - mówiła dziennikarka. Dodała, że "przez ostatnie lata trudno było mówić o pełnej rzetelności" PAP-u.

"Narracja jest gotowa"

"Wywiad" miał jedynie polegać na "poprzecinaniu pytaniami gotowej narracji" dotyczącej Funduszu Medycznego, bo wypowiedzi zostały już do niego zebrane.

"Wojtek - czy mógłbyś dać jakiegoś sprytnego dziennikarza, aby przeprowadził bardzo pilnie wywiad z panem prezydentem ws. Funduszu - narracja jest gotowa, tylko trzeba ładnie to wszystko ująć i poprzecinać pytaniami" - brzmiał mail od Mateusza Morawieckiego.

W odpowiedzi ówczesny prezes PAP odpisał: "Działamy. Pytania już są gotowe, pójdą do Błażeja Spychalskiego (ówczesnego rzecznika prezydenta - red.), a ja je wysyłam właśnie do Mariusza Chłopika. Myślę, że na jutro rano - żeby nie przegrzać - rozmowa z Tobą. I to już sobie zrobimy na spokojnie".