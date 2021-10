Ambasador Polski przy Unii Europejskiej w latach 2012-2016 Marek Prawda komentował w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" aktualne relacje rządu Prawa i Sprawiedliwości z Unią Europejską. Jak ocenił, "w tym wypadku będziemy mieli do czynienia z szukaniem ostatniej szansy". Jednocześnie dodał, że "jeżeli jest coś takiego, co można nazwać tąpnięciem, to jest to przekonanie, że nie ma już na co liczyć".

Pytany, czy w obliczu ostatnich wydarzeń cierpliwość europejskich państw i unijnych przywódców do rządu Prawa i Sprawiedliwości się kończy, odparł, że ta "nigdy się nie kończy". - Myślę, że w tym wypadku będziemy mieli do czynienia z nowymi objawami tej cierpliwości i szukaniem ostatniej szansy - powiedział. Jak dodał, "takich ostatnich szans bywa często wiele".

Były ambasador Polski: chodzi tutaj o przewrócenie stolika

Odnosząc się do wtorkowej debaty w Parlamencie Europejskim i czwartkowej rezolucji PE, ambasador Polski przy Unii Europejskiej w latach 2012-2016 stwierdził, że "stało się bardzo dużo". - To jest ogromne przeżycie dla przywódców i obywateli w Europie, ale na to się zanosiło od jakiegoś czasu, więc myślę, że trudno mówić o jednym pęknięciu - powiedział Marek Prawda.

Były ambasador Polski przy Unii Europejskiej Marek Prawda o relacjach rządu PiS z UE TVN24

Dopytywany stwierdził, że unijnym przywódcom towarzyszy "rozczarowanie i pozbycie się złudzeń". - W Unii Europejskiej zawsze jest gotowość do jakiś proceduralnych koncesji, specjalnych gestów wobec partnera, co do którego się wierzy, że on działa w dobrej wierze - ocenił. - Natomiast tutaj, jeżeli jest coś takiego, co można nazwać tąpnięciem, to jest to przekonanie, że nie ma już na co liczyć - dodał.

W ocenie Marka Prawdy "chodzi tutaj o przewrócenie stolika, o ułożenie sobie nowych relacji na kontynencie".

