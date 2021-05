"Jeżeli w Polsce kogoś spotyka niesprawiedliwość i idzie do Strasburga, to uczymy, że Polska jest niepraworządna?"

To, że jestesmy w Unii Europejskiej pod pewnymi względami jest korzystne, a pod innymi, jeśli nie będziemy roztropni, niebezpieczne - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 profesor Andrzej Zybertowicz z Kancelarii Prezydenta. - Jeżeli w Polsce kogoś spotyka niesprawiedliwość i idzie do sądu w Strasburgu, to potem uczymy, że Polska jest niepraworządna? - dziwił się poseł KO Paweł Kowal.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, komentując program Polskiego Ładu, powiedział we wtorek w Radiu Wrocław, że uczniowie będą słuchać na lekcjach historii "o wszystkich wydarzeniach, które mają niezwykłe znaczenie dla losów państwa polskiego". - Wejście Polski do Unii Europejskiej, Traktat Lizboński, funkcjonowanie Polski w ramach Unii Europejskiej, ewolucja Unii Europejskiej z tworu praworządnego na twór niepraworządny – dodał Czarnek.

"Unia nie jest rajem wcielonym"

- Nie sądzę, żeby Unia Europejska ze swej natury musiała być organizacją niepraworządną, ale t, co robi Unia, ta selektywność, ta swoista moralność Kalego wobec Polski i Węgier, połączona z przymykaniem oczu na te same procedury powoływania i regulowania sądownictwa, które występują w Niemczech, we Włoszech czy w Hiszpanii, to pokazuje, że pod pewnym względem jest niepraworządna - stwierdził.