Hołownia zaprasza na konsultacje rządzących i opozycję. "Nie poinformował, że zaprosił PiS. To wszystko zmienia"

Budka: Hołownia nie poinformował, że zaprosił PiS. To wszystko zmienia

Budka skomentował również sprawę w rozmowie z PAP. - Do tej pory zawsze uczestniczyliśmy we wszystkich inicjatywach opozycyjnych, ale wiadomo było, że robimy to wspólnie po demokratycznej stronie. Szymon Hołownia zaprosił nas na konsultacje na poniedziałek, ale nie poinformował, że zaprosił również przedstawicieli PiS. Dowiedzieliśmy się o tym z mediów i to wszystko zmienia - wskazywał.