Z czego się cieszyli? "Możemy wreszcie działać, stąd ta atmosfera"

W "Faktach po Faktach" w TVN24 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była pytana, z czego wynikała dobra atmosfera na środowej konferencji prasowej ugrupowania. Tego dnia grupa kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 - a co za tym idzie według regulaminu partii również klub parlamentarny Polski 2050 - i poinformowała, że zakłada nowy klub Centrum.

Szefowa formacji przekonywała, że jeśli chodzi o partię i klub Polski 2050, to zdecydowana większość członków nie zamierza odchodzić. - Rzeczywiście wczoraj kilkanaścioro posłów zdecydowało odejść w wielkim zawodzie, dlatego że zawiedli swoich wyborców i wyborców w Polsce 2050. Nie udźwignęli wyniku demokratycznych wyborów w naszej partii - oceniła Pełczyńska-Nałęcz, nawiązując do niedawnych wyborów na przewodniczącego partii, w których zwyciężyła.

Prowadzący program Grzegorz Kajdanowicz zwrócił uwagę, że obecnie w klubie Polski 2050 jest 15 posłów. - To jest pewny skład ludzi, którzy naprawdę wiedzą, po co i dlaczego są w klubie Polski 2050. Chcą w nim być, chcą reprezentować ludzi Polski 2050 - zapewniała ministra funduszy i polityki regionalnej.

- Jesteśmy rozczarowani, ale jak widać ta atmosfera nie była zła, dlatego że jest takie poczucie: dobrze, ci, co nie udźwignęli demokracji, odeszli (...). Teraz wiemy, kim jesteśmy. Wiemy, dokąd idziemy. Możemy wreszcie działać wokół spraw i stąd ta atmosfera - wyjaśniła Pełczyńska-Nałęcz.

