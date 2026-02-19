Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Z czego się cieszyli? "Możemy wreszcie działać, stąd ta atmosfera"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o rozłamowcach
Źródło: TVN24
Przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła w "Faktach po Faktach", że po rozłamie pozostał w klubie parlamentarnym "pewny skład ludzi, którzy naprawdę wiedzą, po co i dlaczego tam są". - Teraz wiemy, kim jesteśmy. Wiemy, dokąd idziemy - mówiła.

W "Faktach po Faktach" w TVN24 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była pytana, z czego wynikała dobra atmosfera na środowej konferencji prasowej ugrupowania. Tego dnia grupa kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 - a co za tym idzie według regulaminu partii również klub parlamentarny Polski 2050 - i poinformowała, że zakłada nowy klub Centrum.

Szefowa formacji przekonywała, że jeśli chodzi o partię i klub Polski 2050, to zdecydowana większość członków nie zamierza odchodzić. - Rzeczywiście wczoraj kilkanaścioro posłów zdecydowało odejść w wielkim zawodzie, dlatego że zawiedli swoich wyborców i wyborców w Polsce 2050. Nie udźwignęli wyniku demokratycznych wyborów w naszej partii - oceniła Pełczyńska-Nałęcz, nawiązując do niedawnych wyborów na przewodniczącego partii, w których zwyciężyła.

Pełczyńska-Nałęcz: dezerterom dziękujemy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pełczyńska-Nałęcz: dezerterom dziękujemy

Prowadzący program Grzegorz Kajdanowicz zwrócił uwagę, że obecnie w klubie Polski 2050 jest 15 posłów. - To jest pewny skład ludzi, którzy naprawdę wiedzą, po co i dlaczego są w klubie Polski 2050. Chcą w nim być, chcą reprezentować ludzi Polski 2050 - zapewniała ministra funduszy i polityki regionalnej.

- Jesteśmy rozczarowani, ale jak widać ta atmosfera nie była zła, dlatego że jest takie poczucie: dobrze, ci, co nie udźwignęli demokracji, odeszli (...). Teraz wiemy, kim jesteśmy. Wiemy, dokąd idziemy. Możemy wreszcie działać wokół spraw i stąd ta atmosfera - wyjaśniła Pełczyńska-Nałęcz.

Dalsza część programu wkrótce.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Katarzyna Pełczyńska-NałęczPolska 2050Centrum
Czytaj także:
Kropka nad i - Adam Szłapka
Szłapka: prezydent sypie piach w tryby, ale my się nie zatrzymamy
Polska
Andrzej Mountbatten-Windsor
Były książę Andrzej opuścił areszt
Świat
Kobieta została skazana.
Administracja skarbowa ostrzega. "Próbują wyłudzić dane"
BIZNES
Na Kasprowym Wierchu była piękna pogoda
Poszukiwania w Tatrach zawieszone. Ratownicy nie trafili na ślad zaginionego turysty
METEO
imageTitle
Trudne zadanie Jagiellonii. O awans gra z Fiorentiną
RELACJA
Waldemar Żurek
Żurek o wecie: ciśnie się na usta takie sformułowanie...
Polska
imageTitle
Jekaterina Kurakowa zaprezentowała się w programie dowolnym
EUROSPORT
imageTitle
Zobacz, o której w piątek Polacy startują na igrzyskach
EUROSPORT
Ksiądz usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Niespłacone pożyczki i milionowe straty parafii. Były proboszcz z zarzutami
WARSZAWA
Marcin Przydacz
Kulisy posiedzenia Rady Pokoju. Przydacz o spotkaniach "na marginesie"
Świat
Zapadł wyrok ws. naruszenia nietykalności cielesnej aktywistów
Zaatakowali aktywistów na granicy. Zostali skazani
Szczecin
Nowojorscy policjanci uratowali bielika amerykańskiego z kry na rzece
Uratowali symbol USA z kry na rzece
METEO
imageTitle
Człowiek w białym garniturze. Powierzono mu wyjątkowe zadanie
EUROSPORT
Akcja ratunkowa na Morzu Bałtyckim
Akcja ratunkowa na Bałtyku. Mężczyzna potrzebował pilnej pomocy medycznej
Trójmiasto
Jarosław Kaczyński
Kaczyński: podjąłem decyzję w sprawie kandydata na premiera
Polska
Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Uszkodził pomost, jeżdżąc po zamarzniętym zalewie. Usłyszał zarzut
WARSZAWA
imageTitle
Olimpijskie marzenie Świątek. "Bardzo bym chciała spróbować ponownie"
EUROSPORT
Śnieg, zima
Miejscami nocą popada śnieg
METEO
imageTitle
Żale Kobayashiego po konkursie duetów
EUROSPORT
USS Lincoln
Największe siły od dekad. Amerykańskie kleszcze wokół Iranu
Sebastian Zakrzewski
Karol Nawrocki
"Miał niepowtarzalną szansę", ale wybrał weto "na szkodę obywateli"
Polska
Lech Poznań wrócił do gry w Lidze Konferencji
Lecha bliżej awansu w Lidze Konferencji
Najnowsze
imageTitle
Sensacja na torze. Plan amerykańskiego dominatora legł w gruzach
EUROSPORT
17 min
pc
Ośmieszyła ICE i obnażyła jej kulisy. "To nie jest kraj, który znam i kocham"
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Ropa, pole naftowe, Syria
Rynek ropy nerwowy. Iran w centrum uwagi
BIZNES
Hillary Clinton, Radosław Sikorski i Peter Macinka w Monachium
Trump chwali czeskiego szefa MSZ po panelu z udziałem Sikorskiego
Świat
Lizbona
Dwa trzęsienia ziemi w pobliżu europejskiej stolicy
METEO
Przeplatanka ciepła z zimnem na początku marca, odchylenie temperatury w swobodnej atmosferze
Czeka nas eksplozja ciepła. Wiemy kiedy
Arleta Unton-Pyziołek
Andżelika Wójcik w biegu na 500 m zajęła 11. miejsce
"Kobieta ma trudny charakter". A kiedy to samo robi mężczyzna?
Rafał Kazimierczak
Prezydent na patriotycznej pielgrzymce kibiców
"Polityczne kibolstwo", "kolejna strona dramatu"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica