Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Teoria o zaniedbaniu nie jest prawdziwa". Skarbnik Polski 2050 o głosowaniu

|
Łukasz Osmalak
Druga tura wyborów w Polsce 2050 unieważniona
Wśród części członków Polski 2050 powtarzana jest teoria, że przyczyną unieważnienia głosowania w II turze wyborów na przewodniczącego Polski 2050 był brak wykupienia odpowiedniego pakietu głosów, który umożliwiał udział w wyborach za pośrednictwem platformy interankiety. Takiej wersji w rozmowie z dziennikarzem TVN24 oficjalnie zaprzecza poseł Łukasz Osmalak, skarbnik Polski 2050.

- Przed głosowaniem w II turze wyborów dokupiliśmy wystarczający pakiet 1000 głosów, więc teoria o zaniedbaniu nie jest prawdziwa. Wykupiony został odpowiedni pakiet - zapewnia Łukasz Osmalak. Wcześniej o "odpowiedniej liczbie slotów" mówił też dotychczasowy szef ugrupowania Szymon Hołownia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Hołownia zabrał głos po unieważnionych wyborach. "Rozwiązania są dwa"

Hołownia zabrał głos po unieważnionych wyborach. "Rozwiązania są dwa"

Hennig-Kloska o wyborach lidera partii: drugą turę trzeba będzie powtórzyć

Hennig-Kloska o wyborach lidera partii: drugą turę trzeba będzie powtórzyć

Osmalak podkreśla, że do wydania komunikatu w sprawie nieprawdziwości w głosowaniu, potrzebne jest oficjalne stanowisko firmy interankiety. To za jej pośrednictwem prowadzone było głosowanie. Przedstawiciele Polski 2050 liczą na wyjaśnienia jeszcze we wtorek. Skarbnik partii wyjaśnia, że za pośrednictwem platformy prowadzone były dziesiątki głosowań i nigdy podobne problemy się nie zdarzały.

Wśród członków Polski 2050 krąży też druga teoria dotycząca problemów z głosowaniem. - Ludzie w partii mówią, że między 20 a 21 system przedwcześnie zamknął głosowanie i łącznie w głosowaniu miało wziąć udział ponad 25 tysięcy osób, a nie kilkaset uprawnionych. Czekam jednak na oficjalne wyjaśnienia, czy tak było - dodaje źródło w Polsce 2050. Inny przedstawiciel partii potwierdza, że również słyszał wewnątrz partii taką hipotezę.

Polska 2050 wybiera lidera

O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni ubiegało się łącznie pięcioro jej członków. W pierwszej turze najlepsza okazała się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którą poparło 277 członków partii. Na drugim miejscu znalazła się Paulina Hennig-Kloska (131 głosów).

Wyścig wyborczy na trzecim miejscu zakończyła Joanna Mucha ze 119 głosami poparcia. Za nią znaleźli się Ryszard Petru - 95 głosów i Rafał Kasprzyk - 34 głosy.

Polska 2050 wybiera nowego lidera. W głosowaniu w pierwszej turze mierzyło się pięcioro kandydatów
Joanna Mucha
Joanna Mucha
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Źródło: PAP/Paweł Supernak
Paulina Hennig-Kloska
Paulina Hennig-Kloska
Źródło: Albert Zawada/PAP
Ryszard Petru
Ryszard Petru
Źródło: Albert Zawada/PAP
Rafał Kasprzyk
Rafał Kasprzyk
Źródło: Albert Zawada/PAP

W poniedziałek odbyło się głosowanie w drugiej turze wyborów na nowego szefa ugrupowania. Głosowanie - tylko w formie internetowej - miało potrwać do godziny 22. Po północy jeden z członków partii przekazał jednak, że "z powodu nieprzewidzianych problemów technicznych, niezależnych od Krajowej Komisji Wyborczej, doszło do przedwczesnego zamknięcia systemu głosowania" i w związku z tym druga tura wyborów "została w całości unieważniona".

Co dokładnie się wydarzyło podczas głosowania? Jak ustaliliśmy, problem polegał na tym, że niektórzy posłowie nie mogli oddać głosu. Partia korzystała z zewnętrznego systemu do głosowania. Za techniczne przeprowadzenie wyborów odpowiadała trzyosobowa komisja wyborcza, powołana z mniej znanych członków Polski 2050. Zarówno Pełczyńska-Nałęcz, jak i Hennig Kloska mogły wysłać obserwatorów na to głosowanie. Z informacji TVN24+ wynika, że Hennig-Kloska skorzystała z takiej możliwości.

Mówią o "kompromitacji". Co się wydarzyło podczas głosowania w Polsce 2050
Dowiedz się więcej:

Mówią o "kompromitacji". Co się wydarzyło podczas głosowania w Polsce 2050

Hołownia: rozwiązania są dwa

Wicemarszałek Sejmu, założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia informował we wtorek w rozmowie z dziennikarzami, że zwołał Radę Krajową na piątek. Dodał, że odbędzie się w formule zdalnej i zdecyduje, co dalej.

Mówił, że jego zdaniem teraz "rozwiązania są dwa - powtórzenie drugiej tury głosownia, albo całych wyborów". Podkreślił, że to Rada Krajowa zdecyduje, który scenariusz wybrać.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Patryk Michalski

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Polska 2050Szymon Hołownia
Patryk Michalski
Patryk Michalski
Dziennikarz TVN24
Czytaj także:
imageTitle
Odważna decyzja Vingegaarda. Pierwszy taki sezon
EUROSPORT
Seria zgonów noworodków w rosyjskim szpitalu. Jest śledztwo
Seria zgonów noworodków w rosyjskim szpitalu. Jest śledztwo
Świat
13 1500 s2cl-0016
Hennig-Kloska o wyborach lidera partii: drugą turę trzeba będzie powtórzyć
Polska
shutterstock_2602449795_1
Tryb pilny? Za 10 miesięcy. Polscy pacjenci tracą czas i zdrowie w kolejkach
Anna Bielecka
TIR przebił ogrodzenie i uderzył w drzewo
Ciężarówka przebiła ogrodzenie i wjechała na posesję
Lublin
Japoński śmigłowcowiec JS Izumo, amerykański okręt desantowy USS Essex, australijski śmigłowcowiec HMAS Canberra i koreański okręt desantowy ROKS Marado, RIMPAC 2022
Szpiegował na rzecz Chin. Powodem miała być "nieśmiałość"
Świat
imageTitle
Pyrrusowe zwycięstwo Fręch. W Hobart już nie zagra
EUROSPORT
Tankowce w terminalu Caspian Pipeline Consortium
Drony uderzają w tankowce na Morzu Czarnym. Spadek wydobycia ropy w Kazachstanie
BIZNES
Najpierw zatrzymano kierowcę, potem dwie kobiety
Najpierw kradzież, potem pościg. Nagranie
Lubuskie
Poznań. Przepuszczał karetkę na sygnale, wjechały w niego dwa auta
Przepuszczał karetkę, wjechały w niego dwa auta. Nagranie
Poznań
Uczniowie w Ukrainy pobici przed szkołą
Bójka przed szkołą. Nowe ustalenia urzędników
Trójmiasto
W tym miejscu doszło 1 listopada do wypadku w Pruszkowie
"Stałam na chodniku. Nic poza tym". Lekarze są w szoku, że żyje
Klaudia Kamieniarz
Monflanquin, Francja
Z domu znikały im rzeczy. Zainstalowali monitoring i odkryli przyczynę
Świat
Elektrownia jądrowa w Polsce. Powstały modele finansowo-biznesowe
Arabelle będzie napędzała pierwszą polską elektrownię jądrową
BIZNES
Zniszczenia po rosyjskim ataku w Odessie (13.01.2026)
ONZ: zeszły rok był najbardziej tragiczny. Dramatyczne statystyki z Ukrainy
Świat
Karol Nawrocki w Londynie
"Decyzję podjęło państwo węgierskie, ma prawo". Nawrocki o Ziobrze
Polska
Robert Bąkiewicz
"Wbiliśmy symboliczny słup graniczny". Prokuratura bada sprawę
Lubuskie
Potrącenie pieszej na pasach
19-latek potrącił pieszą na pasach. Policja publikuje nagranie
Lublin
imageTitle
Nie żyje medalista olimpijski. Zabrała go lawina
EUROSPORT
pap_20220320_3FT
Polski konsulat uszkodzony. W wyniku rosyjskiego bombardowania
Świat
Lodołamacze wypłynęły na Wisłę
Lodołamacze łamią lód na Wiśle. Pierwsza taka akcja od 10 lat
METEO
tramwaje krakow
Na ulicach cichosza i w tramwajach też. Nowe przepisy
Kraków
Protesty w Iranie
Irański urzędnik o protestach. Mówi o dwóch tysiącach ofiar
Świat
Położyła utarg na dachu samochodu i odjechała. Frunące banknoty zebrali inni kierowcy
Od tej kwoty zaczyna się bogactwo. Polacy wskazali próg
BIZNES
Karol Nawrocki i Keir Starmer
Nawrocki po spotkaniu ze Starmerem. "Skupiało się na kwestiach bezpieczeństwa"
Świat
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
Prokuratura bada świadectwo maturalne starosty. Szkoła: nie mamy dokumentów
Wrocław
imageTitle
Ośmioro polskich łyżwiarzy figurowych powalczy o medale mistrzostw Europy
EUROSPORT
shutterstock_2348565381
Rząd po trzech latach wraca do stolicy. Razem z nim milion osób
Świat
Szymon Hołownia
Hołownia "nie będzie się uchylał". Nie wykluczył startu
Polska
Nawrocki
"Prezydent spotkał się z człowiekiem, który ma na sumieniu ciężkie przestępstwa"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica