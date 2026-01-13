Hołownia "nie uchyla się od żadnego rozwiązania". Nie wykluczył startu

Szymon Hołownia odpowiada na pytania dotyczące startu w wyborach w Polsce 2050

W poniedziałek odbyło się głosowanie w drugiej turze wyborów na nowego szefa Polski 2050. Głosowanie - tylko w formie internetowej - miało potrwać do godziny 22. Po północy jeden z członków partii przekazał jednak, że "z powodu nieprzewidzianych problemów technicznych, niezależnych od Krajowej Komisji Wyborczej, doszło do przedwczesnego zamknięcia systemu głosowania" i w związku z tym druga tura wyborów "została w całości unieważniona".

Hołownia, ciągle jeszcze szef Polski 2050, w rozmowie z dziennikarzami skomentował unieważnione wybory.

Jego zdaniem "rozwiązania są dwa" - powtórzenie tylko drugiej tury lub powtórzenie całych wyborów. Ma o tym zdecydować zwołana na piątek Rada Krajowa. Hołownia był pytany, czy w wypadku powtórzenia również pierwszej tury, zdecyduje się jednak w niej wystartować.

Hołownia: nie będę się uchylał

Powiedział, że "nie podjął jeszcze decyzji", ale nie wykluczył takiej możliwości. - Polska 2050 jest projektem, do którego zaprosiłem wspaniałych ludzi i który jest bardzo głęboko w moim sercu i któremu poświęciłem mnóstwo lat życia, mnóstwo wysiłku. I ja bardzo w niego wierzę. Jeżeli się okaże, że to będzie rozwiązanie, które ma pomóc Polsce 2050, to ja się od żadnego rozwiązania uchylał nie będę - mówił.

- Natomiast dzisiaj myślę przede wszystkim o tym, jak zapewnić demokratyczny przebieg wyborów i niekwestionowane przywództwo w tej partii - powiedział.

