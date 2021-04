Polska 2050 Szymona Hołowni zarejestrowana. Szefem nowej partii Michał Kobosko

W komunikacie na stronie internetowej ruchu Polska 2050 napisano, że "rejestracja partii politycznej to kolejny krok Ruchu Polska 2050 na drodze do zmiany Polski na pokolenia, nie kadencję". "Naszym celem jest budowa Polski zielonej, solidarnej, demokratycznej i bezpiecznej" - czytamy.

Długi proces rejestracji i konieczna zmiana nazwy

Hołownia wkrótce po wyborach prezydenckich w 2020 roku, w których w pierwszej turze uplasował się z trzecim najwyższym wynikiem, wraz ze zwolennikami zarejestrował Stowarzyszenie Polska 2050. W listopadzie 2020 roku do sądu trafił wniosek o rejestrację jego partii politycznej. Wcześniej, we wrześniu, sygnalizował, że szefem nowego ugrupowania będzie Michał Kobosko .

Michał Kobosko szefem partii

- Do systemu rejestracji partii w Polsce można mieć sporo uwag. Dziwi nas to, że politycy starych partii nie doprowadzili do uporządkowania go tak, żeby system rejestracji partii politycznych "widział się" z procesem rejestracji stowarzyszeń czy innych organizacji społecznych i politycznych w Polsce – powiedział przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni Michał Kobosko.