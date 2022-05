Polska 2050 Szymona Hołowni ogłosiła strat przygotowań do wyborów parlamentarnych

Szymon Hołownia, lider partii Polska 2050 ogłosił w piątek start przygotowań do wyborów parlamentarnych. - Napisaliśmy taką szkołę, do której chciałbym, żeby chodziły moje córki. To będzie szkoła, po której moje dziecko będzie miało płynny angielski po podstawówce bez żadnych korepetycji, to będzie szkoła, która będzie uczyła kooperacji, krytycznego myślenia, komunikacji - mówił w Warszawie.

"Napisaliśmy szkołę, do której chciałbym, żeby chodziły moje córki"

- Napisaliśmy taką szkołę - i to jest realistyczny program - do której chciałbym, żeby chodziły moje córki. To jest szkoła na 2050 rok, a nie na 1950, jak dzisiaj niektórzy chcą to ustawić. To będzie szkoła, po której moje dziecko będzie miało płynny angielski po podstawówce bez żadnych korepetycji, to będzie szkoła, która będzie uczyła kooperacji, krytycznego myślenia, komunikacji - mówił Hołownia.