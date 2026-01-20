Logo strona główna
Polska

Hołownia nie uczestniczył w obradach Rady Krajowej. "Znaczący sygnał dla całej partii"

Szymon Hołownia
Hołownia nie uczestniczył w obradach Rady Krajowej Polski 2050. "Znaczący sygnał dla całej partii"
Nieobecność lidera Polski 2050 Szymona Hołowni na zdalnym posiedzeniu Rady Krajowej jest szeroko komentowana, bo to znaczący sygnał dla całej partii - mówił na antenie TVN24 Patryk Michalski, dziennikarz TVN24+. W poniedziałek podjęto decyzję o powtórzeniu drugiej tury wyborów na szefa partii. Michalski zaznaczył, że Hołownia "stracił wiele szabel w swojej partii".

Rada Krajowa Polski 2050, która w poniedziałek wznowiła przerwane w piątek posiedzenie, zdecydowała, że druga tura wewnętrznych wyborów na przewodniczącą partii zostanie powtórzona. Odbędzie się do 31 stycznia. W drugiej turze mierzą się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska.

Władze Polski 2050 zdecydowały w sprawie wyborów
Władze Polski 2050 zdecydowały w sprawie wyborów

Hołownia "stracił wiele szabel"

Dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski zauważył na antenie TVN24, że Szymona Hołowni nie było na poniedziałkowym zdalnym posiedzeniu, "co też jest szeroko komentowane, bo przecież odchodzący lider Polski 2050, nieobecny podczas tak ważnej decyzji, to jest znaczący sygnał dla całej partii".

Zapytany, czy ta reakcja i to, co wydarzyło się wcześniej, stanowi pewnego rodzaju polityczne obrażenie się, dziennikarz powiedział, że "często porównania 'do obrażonego chłopca' padają wśród tych, którzy już nie są po stronie Szymona Hołowni".

Dodał, że ustępujący przewodniczący Polski 2050 "stracił wiele szabel w swojej partii". - Wiele ludzi było w niego zapatrzonych, wierzyło, że to jest jego projekt, na który ma pomysł, ale coraz więcej osób tę wiarę traci. To było też widać podczas głosowań, bo ludzie bliscy Szymonowi Hołowni przegrywali liczne głosowania w trakcie Rady Krajowej i też ludzie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz część tych głosowań przegrywają - podkreślił.

- Jak to jest czytane w środku partii? Tak, że coraz bardziej rosnącą siłę, przynajmniej w Radzie Krajowej, ma Paulina Hennig-Kloska, która w pierwszej turze zajęła drugie miejsce co prawda, ale to ją wsparli pozostali kandydaci, którzy do drugiej tury nie weszli - kontynuował Michalski. Jak dodał, "mówi się, że to ona w tym momencie jest faworytką wyścigu".

Dziennikarz TVN24+ powiedział, że nikt nie ma pewności, czy Hołownia zdecyduje się pozostać w partii, przyglądać się temu z pewnej odległości, czy zdecyduje się odejść, bo i takie głosy również padają w Polsce 2050.

- Jedno jest pewne. Na razie nie realizuje się scenariusz Szymona Hołowni, który mówił, że jest gotowy stanąć do walki o partię, który chce powtórzenia całych wyborów. On już się z tego wycofał - zaznaczył. Dodał, że nie zrealizował się też scenariusz proponowany przez Pełczyńską-Nałęcz.

W poniedziałek Michalski ujawnił, że ministra funduszy i polityki regionalnej w liście do członków Polski 2050 proponowała Paulinie Hennig-Klosce, by obie były równoprawnymi współprzewodniczącymi partii.

List i propozycja od jednej z kandydatek. Wiemy, jak zareagował Hołownia
List i propozycja od jednej z kandydatek. Wiemy, jak zareagował Hołownia

Patryk Michalski

- Polska 2050 na razie idzie tym pierwotnym, wyznaczonym planem, czyli wyborem przewodniczącego w dwóch turach i ta druga tura do 31 stycznia będzie powtórzona - podsumował dziennikarz.

Unieważniona druga tura wyborów na szefa partii

Polska 2050 tydzień temu wybierała swoją przewodniczącą w drugiej turze wyborów. Wyniki - wbrew zapowiedzi - nie zostały ogłoszone wieczorem, niedługo po zakończeniu głosowania.

Głosowanie zostało unieważnione ze względu na problemy techniczne. W związku z odwołaniem drugiej tury wyborów, w piątek późnym popołudniem zebrała się Rada Krajowa Polski 2050, która miała podjąć decyzję co do przyszłości procesu wyborczego.

Według ustaleń Michalskiego założyciel partii i dotychczasowy jej lider Szymon Hołownia po kilku godzinach obrad miał wylogować się ze spotkania prowadzonego w formule online, argumentując, że jest zmęczony. Ostatecznie zarządzona została przerwa w obradach do poniedziałku.

Jak dowiedział się dziennikarz, w trakcie obrad Hołownia miał opowiedzieć się za powtórzeniem całości wyborów i wyrazić gotowość do startu w nich.

Polska 2050 "pęknięta na pół". Kulisy walki o władzę
Polska 2050 "pęknięta na pół". Kulisy walki o władzę

Patryk Michalski

O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni w pierwszej turze wyborów ubiegało się pięcioro jej członków - oprócz Pełczyńskiej-Nałęcz i Hennig-Kloski byli to także parlamentarzyści - Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk.

Założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia we wrześniu ubiegłego roku informował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku - Barham Ahmed Salih.

Polska 2050Szymon HołowniaKatarzyna Pełczyńska-NałęczPaulina Hennig-Kloska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica