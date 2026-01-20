Hołownia nie uczestniczył w obradach Rady Krajowej. "Znaczący sygnał dla całej partii"

Hołownia nie uczestniczył w obradach Rady Krajowej Polski 2050. "Znaczący sygnał dla całej partii" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rada Krajowa Polski 2050, która w poniedziałek wznowiła przerwane w piątek posiedzenie, zdecydowała, że druga tura wewnętrznych wyborów na przewodniczącą partii zostanie powtórzona. Odbędzie się do 31 stycznia. W drugiej turze mierzą się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Władze Polski 2050 zdecydowały w sprawie wyborów

Hołownia "stracił wiele szabel"

Dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski zauważył na antenie TVN24, że Szymona Hołowni nie było na poniedziałkowym zdalnym posiedzeniu, "co też jest szeroko komentowane, bo przecież odchodzący lider Polski 2050, nieobecny podczas tak ważnej decyzji, to jest znaczący sygnał dla całej partii".

Zapytany, czy ta reakcja i to, co wydarzyło się wcześniej, stanowi pewnego rodzaju polityczne obrażenie się, dziennikarz powiedział, że "często porównania 'do obrażonego chłopca' padają wśród tych, którzy już nie są po stronie Szymona Hołowni".

Dodał, że ustępujący przewodniczący Polski 2050 "stracił wiele szabel w swojej partii". - Wiele ludzi było w niego zapatrzonych, wierzyło, że to jest jego projekt, na który ma pomysł, ale coraz więcej osób tę wiarę traci. To było też widać podczas głosowań, bo ludzie bliscy Szymonowi Hołowni przegrywali liczne głosowania w trakcie Rady Krajowej i też ludzie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz część tych głosowań przegrywają - podkreślił.

- Jak to jest czytane w środku partii? Tak, że coraz bardziej rosnącą siłę, przynajmniej w Radzie Krajowej, ma Paulina Hennig-Kloska, która w pierwszej turze zajęła drugie miejsce co prawda, ale to ją wsparli pozostali kandydaci, którzy do drugiej tury nie weszli - kontynuował Michalski. Jak dodał, "mówi się, że to ona w tym momencie jest faworytką wyścigu".

Dziennikarz TVN24+ powiedział, że nikt nie ma pewności, czy Hołownia zdecyduje się pozostać w partii, przyglądać się temu z pewnej odległości, czy zdecyduje się odejść, bo i takie głosy również padają w Polsce 2050.

- Jedno jest pewne. Na razie nie realizuje się scenariusz Szymona Hołowni, który mówił, że jest gotowy stanąć do walki o partię, który chce powtórzenia całych wyborów. On już się z tego wycofał - zaznaczył. Dodał, że nie zrealizował się też scenariusz proponowany przez Pełczyńską-Nałęcz.

W poniedziałek Michalski ujawnił, że ministra funduszy i polityki regionalnej w liście do członków Polski 2050 proponowała Paulinie Hennig-Klosce, by obie były równoprawnymi współprzewodniczącymi partii.

- Polska 2050 na razie idzie tym pierwotnym, wyznaczonym planem, czyli wyborem przewodniczącego w dwóch turach i ta druga tura do 31 stycznia będzie powtórzona - podsumował dziennikarz.

Unieważniona druga tura wyborów na szefa partii

Polska 2050 tydzień temu wybierała swoją przewodniczącą w drugiej turze wyborów. Wyniki - wbrew zapowiedzi - nie zostały ogłoszone wieczorem, niedługo po zakończeniu głosowania.

Głosowanie zostało unieważnione ze względu na problemy techniczne. W związku z odwołaniem drugiej tury wyborów, w piątek późnym popołudniem zebrała się Rada Krajowa Polski 2050, która miała podjąć decyzję co do przyszłości procesu wyborczego.

Według ustaleń Michalskiego założyciel partii i dotychczasowy jej lider Szymon Hołownia po kilku godzinach obrad miał wylogować się ze spotkania prowadzonego w formule online, argumentując, że jest zmęczony. Ostatecznie zarządzona została przerwa w obradach do poniedziałku.

Jak dowiedział się dziennikarz, w trakcie obrad Hołownia miał opowiedzieć się za powtórzeniem całości wyborów i wyrazić gotowość do startu w nich.

O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni w pierwszej turze wyborów ubiegało się pięcioro jej członków - oprócz Pełczyńskiej-Nałęcz i Hennig-Kloski byli to także parlamentarzyści - Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk.

Założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia we wrześniu ubiegłego roku informował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku - Barham Ahmed Salih.

OGLĄDAJ: TVN24 HD