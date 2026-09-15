Polska Dyskusje w Polsce 2050. Hołownia: żadnej rezygnacji nie składałem

Hołownia: ja żadnej rezygnacji nie składałem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: crab

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Informacje o tym, że Hołownia chce zastąpić na stanowisku szefa klubu parlamentarnego Pawła Śliza pojawiły się już w czerwcu. Wówczas politycy podkreślali, że Hołownia dąży do zacieśniania współpracy między Polską 2050 a Polskim Stronnictwem Ludowym.

Według PAP, klub parlamentarny Polska 2050 we wtorek wieczorem po raz szósty rozpatrywał kandydaturę Szymona Hołowni na stanowisko szefa klubu. Ewentualna decyzja o zmianie miała zostać podjęta przez klub jednomyślnie. Z informacji PAP wynikało, że parlamentarzyści odrzucili jednak kandydaturę Hołowni.

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Po decyzji klubu - jak podawała PAP - Hołownia zadeklarował, że wycofuje się ze starań i ma już nie ubiegać się o to stanowisko.

Hołownia: żadnej rezygnacji nie składałem

Były marszałek Sejmu zapytany wieczorem, czy zrezygnował z ubiegania się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050, odpowiedział: - Klub trwa. Ja żadnej rezygnacji nie składałem.

- Nie było też z czego rezygnować. Obrady klubu trwają. Mamy bardzo dużo do przegadania, więc będziemy jeszcze kontynuować nasze spotkanie w trakcie tego posiedzenia Sejmu - dodał.

Hołownia zapowiedział, że w środę od rana będą kontynuowane prace klubu Polski 2050. Dopytywany, przekazał, że "nie było" głosowania w sprawie zmiany przewodniczącego klubu.

Doniesienia w sprawie planów Hołowni

Od wielu miesięcy media wielokrotnie informowały o tym, że były lider Polski 2050 jest gotów wejść do rządu, co miałoby wzmocnić jego pozycję względem obecnej liderki ugrupowania, ministry funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która ma być skonfliktowana z premierem Donaldem Tuskiem i resztą koalicjantów.

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Z medialnych doniesień wynikało też, że Hołownia mógłby zastąpić Pełczyńską-Nałęcz na stanowisku ministry funduszy i polityki regionalnej lub ministrę kultury i dziedzictwa narodowego Martę Cienkowską na jej stanowisku.