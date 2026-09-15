Polska Szymon Hołownia bez poparcia klubu. Polska 2050 odrzuciła jego kandydaturę na szefa

Szymon Hołownia: może zostanę szefem Klubu Parlamentarnego Polski 2050 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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O tym, że Hołownia chce zastąpić na stanowisku szefa klubu parlamentarnego Pawła Śliza informacje pojawiły się już w czerwcu. Wówczas politycy podkreślali, że Hołownia dąży do zacieśniania współpracy między Polską 2050 a Polskim Stronnictwem Ludowym.

Klub parlamentarny Polska 2050 we wtorek wieczorem po raz szósty rozpatrywał kandydaturę Szymona Hołowni na stanowisko szefa klubu. Ewentualna decyzja o zmianie miała zostać podjęta przez klub jednomyślnie. Z informacji PAP wynika, że parlamentarzyści odrzucili jednak kandydaturę Hołowni.

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Po decyzji klubu - jak przekazał jeden z rozmówców PAP - Hołownia zadeklarował, że wycofuje się ze starań i ma już nie ubiegać się o to stanowisko. - Koniec sagi - podkreślił prominentny polityk Polski 2050.

Doniesienia w sprawie planów Hołowni

Od wielu miesięcy media wielokrotnie informowały o tym, że były lider Polski 2050 jest gotów wejść do rządu, co miałoby wzmocnić jego pozycję względem obecnej liderki ugrupowania, ministry funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która ma być skonfliktowana z premierem Donaldem Tuskiem i resztą koalicjantów.

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Z medialnych doniesień wynikało też, że Hołownia mógłby zastąpić Pełczyńską-Nałęcz na stanowisku ministry funduszy i polityki regionalnej lub ministrę kultury i dziedzictwa narodowego Martę Cienkowską na jej stanowisku.