Polska 2050 składa projekt zmiany ustawy o NIK. "Mamy dzisiaj wiele kranów, którymi ciekną pieniądze"

Polska 2050 składa projekt nowelizacji ustawy, który ma ułatwić kontrolę Najwyższej Izby Kontroli między innymi w spółkach Skarbu Państwa. - W tej ustawie przewidujemy, że jeżeli odmówi się możliwości dokonania kontroli przez NIK, to prezes Najwyższej Izby Kontroli w ciągu 30 dni może skierować sprawę do sądu, a ten w ciągu kolejnych 30 dni powinien sprawę rozpatrzyć - przekazała. Jej zdaniem będzie to "szybka ścieżka rozpatrywania sporów".

Co przewiduje nowela? "To tak zwana szybka ścieżka rozpatrywania sporów"

Hołownia o współpracy z Kosiniakiem-Kamyszem: na koniec lutego trzy wspólne punkty

- Rozpoczynamy tę naszą pracę nad wspólnymi punktami programowymi - oświadczył Hołownia. - Z naszej strony do tego zespołu, zapowiedzieliśmy jego powołanie trzy dni temu, włącza się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - szefowa naszego Instytutu Strategie 2050, Stanisław Zakroczymski - prawnik, członek zarządu naszego think tanku Instytutu Strategie 2050, Agnieszka Tkacz - prawniczka, działaczka naszej partii, naszych struktur w województwie opolskim, Mirosław Suchoń – poseł Polski 2050 i Ryszard Wojtkowski - nasz ekspert gospodarczy, ekonomista - wyliczał.

Przekazał, że celem jest, aby "na koniec lutego, pomimo wszystkich różnic które są i będą między nami, (były) trzy wspólne punkty na pierwszych 100 dni rządu". - Żeby wtedy nie trzeba było robić negocjacji, stawania na głowie, kłócenia się i spierania, tylko załatwiamy to teraz. I trzy punkty do załatwienia na czteroletnią kadencję - dodał.

- Skład wszechstronny, oddający różne wrażliwości, różne doświadczenia życiowe i zawodowe. Myślę, że to jest fajna drużyna, składająca się z różnych środowisk, bo to nie są tylko politycy - zauważył. Według niego "to jest już przewrót kopernikański na tę skalę, na którą jesteśmy dzisiaj w stanie go zrobić". - Ale od małych do wielkich rzeczy - dodał Kosiniak-Kamysz.