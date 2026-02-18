Rozłam u koalicjanta. "Ze strony premiera nie ma zaskoczenia"

Arleta Zalewska: Hennig-Kloska po rozpadzie Polski 2050 chce się spotkać z premierem Tuskiem

"Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego można oglądać na żywo co środę o godzinie 9 w TVN24+ oraz jako wideo na żądanie.

W środę ministra klimatu i środowiska i dotychczasowa wiceprzewodnicząca Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska ogłosiła, że wraz z kilkunastoma parlamentarzystami utworzy nowy klub parlamentarny. Ma on nosić nazwę Centrum.

Rozpad w Polsce 2050. "Tusk był informowany"

- Paulina Henning-Kloska chce się spotkać z premierem. Z nieoficjalnych informacji wiem, że Donald Tusk był informowany o tym, co się ma wydarzyć. Z jego strony nie ma zaskoczenia - powiedziała w "Podcaście politycznym" Arleta Zalewska.