Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Paulina Hennig-Kloska o Polsce 2050: nie czuję nienawiści

hennig - kloska 18 0730 1na1 cl
Hennig-Kloska: nie czuję nienawiści
Źródło: TVN24
To nawet nie chodzi o rywalizację. Chodzi o pewien zespół wartości, na które się umówiliśmy, żeby wspólnie w ich ramach realizować wspólne cele polityczne - mówiła w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceprzewodnicząca Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. Komentowała sytuację w swojej partii i zapowiedziała spotkanie z innymi politykami, na którym mogą zapaść decyzje odnośnie przyszłości ugrupowania.

Ministra klimatu i środowiska, wiceprzewodnicząca Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska komentowała w środowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 narastający konflikt w jej ugrupowaniu. W weekend partię opuściła posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska, a w poniedziałek o złożeniu rezygnacji z członkostwa poinformował europoseł Michał Kobosko. Swoje odejście z formacji ogłosili również była wiceministra spraw zagranicznych Anna Radwan-Roehrenschef oraz wiceszef MON Paweł Zalewski. W środę o odejściu poinformowała też Joanna Mucha.

Jak pisał dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski, na tym nie koniec, bo do odejścia szykuje się nawet kilkanaście osób. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w Sejmie mogą stworzyć nowy klub.

Według nieoficjalnych informacji jeszcze dzisiaj z partii odejdą kolejne osoby. Decyzja ma zostać ogłoszona na konferencji o 9:30.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Kilkanaście osób" chce opuścić Polskę 2050. "Tego nie da się powstrzymać"

"Kilkanaście osób" chce opuścić Polskę 2050. "Tego nie da się powstrzymać"

Patryk Michalski
Wiceminister odchodzi z Polski 2050

Wiceminister odchodzi z Polski 2050

Hennig Kloska o odejściach: znam każdą tę historię

Hennig-Kloska była pytana, czy jej wiceprzewodnictwo w Polsce 2050 również należy liczyć w godzinach, a nie w latach.

 - Ja jestem zawsze powściągliwa w takich decyzjach, to są bardzo trudne decyzje - mówiła. - Pięć lat wsadziłam w budowanie wspólnie z koleżankami i kolegami tej partii i to [odejście - red.] jest taka decyzja, (…) która zawsze jest ostatecznością, której chce się uniknąć - kontynuowała.

Odniosła się także do ostatnich rezygnacji z członkostwa w partii. - Ja oczywiście znam każdą tę historię, każdą historię odejścia i powód, dla których czy Żaneta (Cwalina-Śliwowska), czy Michał (Kobosko), czy Paweł (Zalewski) taką decyzję podjęli - oznajmiła. 

Zdaniem ministry parta polityczna czy klub parlamentarny są tylko narzędziami do realizacji obietnic wyborczych. - Jeżeli narzędzie przestaje działać, to ludzie podejmują właśnie takie decyzje - oceniła.

Prowadzący Konrad Piasecki dociekał, czy w takim razie "narzędzie przestało działać". - Jeżeli klub parlamentarny nie zbiera się w trakcie posiedzenia Sejmu czterodniowego ani razu, to przyzna Pan, że narzędzie nie działa - skwitowała.

Hennig Kloska: nie czuję nienawiści

Była też pytana, czy nienawiść w Polsce 2050 jest tak ogromna, że rywalizujące ze sobą frakcje nie są w stanie być ze sobą razem w jednej partii.

- Nie czuję nienawiści. Ja generalnie jestem wolna od tego typu emocji. Zawsze widzę szklankę do połowy pełną i zawsze widzę rzeczy do zrobienia, a nie rzeczy, których nie udało się zrobić - odparła, podkreślając przy tym, że w tej sytuacji "nawet nie chodzi o rywalizację". - Chodzi o pewien zespół wartości, na które się umówiliśmy, żeby wspólnie w ramach tych wartości realizować wspólne cele polityczne - zaznaczyła.

Ministra klimatu zapowiedziała również, że jeszcze dzisiaj spotka się z grupą partyjnych kolegów, w celu przedyskutowania trudnej sytuacji w ugrupowaniu. Prowadzący Konrad Piasecki dopytywał, czy zostaną po nim ogłoszone jakieś decyzje.

- Tak myślę, jest duże prawdopodobieństwo - odpowiedziała.

Co z Szymonem Hołownią?

Wiceprzewodnicząca Polski 2050 pytana była też o to, czy konflikt w Polsce 2050 zagrozi jedności koalicji rządowej. - Zdecydowanie nasza grupa jest lojalnym koalicjantem, filarem koalicji 15 października i nim pozostanie - oceniła. Zapytana o stanowisko drugiej grupy, zaznaczyła, że z tym pytaniem należy skierować się do przewodniczącej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

- Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał iść w opozycji do tego, co było mówione w 2023 roku. Dla nas właśnie tego typu dyskusje są zbędne i utrudniają realizację tego wszystkiego, co obiecaliśmy wyborcom - dodała.

Ministrę zapytano też o to, gdzie w partyjnym konflikcie jest założyciel i były przewodniczący Szymon Hołownia. - Nie słyszałam głosu Szymona Hołowni po zakończeniu kampanii wyborczej [wyborów na przewodniczącego partii - red.]. Ubolewam, bo bardzo zależało mu na wypracowaniu jedności w partii i nie widzę, by zrobił cokolwiek, by tak się stało, by słowa zamieniły się w czyny - przyznała Hennig-Kloska.

Podkreśliła jednak, że ma "ogromną wdzięczność" do Szymona Hołowni. - Założył Polskę 2050, gdzie poznałam wielu wspaniałych ludzi, zrobiliśmy wiele fajnych rzeczy, przeżyliśmy ze sobą cudownych pięć lat. Kolejne lata na pewno przed nami - dodała, po czym podkreśliła, że te lata będą "w ramach koalicji 15 października".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Polska 2050Paulina Hennig-Kloska
Czytaj także:
imageTitle
Burza po wycofaniu Świątek i Sabalenki. Będą zmiany
EUROSPORT
Polska 2050
"Nie potrafili pogodzić się". Oświadczenie Polski 2050
Polska
pap_20171023_2BL
To może być koniec wieloletniej batalii. Bayer wypłaci kolejne miliardy odszkodowania
BIZNES
imageTitle
Ona i długo, długo nikt. Rusza po złoto ze sporą zaliczką
EUROSPORT
imageTitle
Finał za finałem. Polacy jak na razie zgodnie z planem
RELACJA
Donald Tusk - Paulina Hennig-Kloska
Tusk "był informowany". To działo się przed rozłamem
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiSebastian Zakrzewski
Donald Tusk
Tusk zabrał głos po rozłamie
Polska
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącił rowerzystę i uciekł. Apel policji
Poznań
Premier Donald Tusk podczas wydarzenia „Polska. Rok przyspieszenia”
Tusk: 2026 będzie rokiem przyspieszenia
BIZNES
Śmiertelne potrącenie koło Garwolina
Potrącił pieszego, 57-latek zmarł na miejscu wypadku
WARSZAWA
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Zerwana siec trakcyjna. Dwa dni z rzędu na tym samym odcinku
Trójmiasto
Śnieg, oblodzenie
Intensywne opady śniegu i oblodzenie. Alarmy IMGW
METEO
RAMOWKA V4 A-0001
"Jesteśmy po to, by wojna fake newsów z prawdą mogła być wygrana"
Polska
26218120
Oni założą nowy klub parlamentarny. Lista
Polska
Bill Gates
Microsoft wyłoży miliardy na AI. W centrum kraje "Globalnego Południa"
BIZNES
"Rozwiążcie komisję, księża są święci!". Kto bronił księży w Sosnowcu
"Rozwiążcie komisję, księża są święci!". Ktoś bronił księży w Sosnowcu?
Jakub Zulczyk
Polska 2050
Rozpad Polski 2050, będzie nowy klub. Wiadomo, jak się będzie nazywał
Polska
Turyści we Florencji
Amerykanie ograniczają podróże do Europy
BIZNES
Peruwiański parlament odwołał tymczasowego prezydenta Jose Jeri
Tymczasowy prezydent odwołany za aferę "Chifagate"
Świat
Joanna Mucha
Kolejna osoba odchodzi z Polski 2050
Polska
imageTitle
Specjalna premia dla Ukraińca wyrzuconego z igrzysk
EUROSPORT
1 godz 4 min
1702_nawrocka
"Między nią a Agatą Dudą i Anną Komorowską jest przepaść". Echa wywiadu z prezydentową Nawrocką
Podcast polityczny
Czarne kormorany są pod częściową ochroną
"Odstrzał kormoranów nie jest żadnym rozwiązaniem"
METEO
imageTitle
"Fenomenalna!". Nastolatka skradła show, przyćmiła gwiazdy
EUROSPORT
imageTitle
Wielki przegrany igrzysk, obok ulubiony raper
EUROSPORT
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Kawa coraz droższa
BIZNES
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
"Potężne narzędzie" za darmo. Kolejny krok w stronę przejrzystości
BIZNES
imageTitle
Koniec sankcji. Rosja i Białoruś na paralimpiadzie
EUROSPORT
Tarnowska kuria
Biskup oskarżony o tuszowanie pedofilii. Pierwszy taki proces
Kraków
Zderzenie tramwajów w Warszawie
Zderzenie tramwajów w Śródmieściu, sześć osób poszkodowanych
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica