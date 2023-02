Hanna Gill-Piątek odchodzi z Polski 2050 Szymona Hołowni

Posłanka Hanna Gill-Piątek poinformowała na konferencji prasowej w Sejmie, że występuje z ugrupowania Polska 2050. Jednym z powodów, jak wyjaśniła, jest rezygnacja ugrupowania Szymona Hołowni z budowania wspólnej listy opozycji. - Cieszę się, że Polska 2050 wchodzi na tę nową drogę w polityce, ale to już nie jest moja droga - oświadczyła posłanka, która jako pierwsza ponad dwa lata temu dołączyła do Polski 2050.

Hanna Gill-Piątek była szefową koła parlamentarnego Polski 2050 i pierwszą parlamentarzystką, która przeszła do ugrupowania Szymona Hołowni, we wrześniu 2020 roku. Wcześniej należała do klubu Lewicy.