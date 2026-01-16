Polska 2050 "pęknięta na pół". Kulisy walki o władzę

Druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050 unieważniona Źródło: TVN24

"Dość kłótni, do przodu!", czyli wyborcze hasło nieistniejącej już Trzeciej Drogi z kampanii parlamentarnej w 2023 roku, dziś dla polityków Polski 2050 brzmi jak żart. Podzieleni parlamentarzyści zakładają podgrupy na komunikatorach, gdzie omawiają strategię na najbliższe dni i wzajemnie oskarżają się o zdradę. Szymon Hołownia we wtorek oficjalnie potwierdził, że z grupą innych polityków opuścił grupę na Signalu, bo "nie podobał mu się ton dyskusji".