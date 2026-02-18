Logo strona główna
Polska

Szefowa Polski 2050: Nie zdali egzaminu. Zdezerterowali

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o rozłamowcach
Źródło: TVN24
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej oświadczyła, że odejście niemal połowy posłów z klubu Polski 2050 jest faktem "smutnym i rozczarowującym". Wcześniej partia wydała oświadczenie, w którym czytamy, że politycy, którzy opuścili klub, nie dotrzymali obietnicy zaakceptowania wyników wyborów na szefa partii.

W środę grupa kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050, chce założyć nowy klub - Centrum. Jest wśród nich Paulina Hennig-Kloska, która pod koniec stycznia przegrała II turę wyborów na przewodniczącego partii.

Na środowej konferencji prasowej szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiąc o rozłamowcach, oceniła, że nie pogodzili się z wynikiem wyborów i tym samym "nie zdali egzaminu" z demokracji i "zdezerterowali". - To jest smutne, to jest rozczarowujące, ale Polska 2050 była, jest i będzie. Tu jest Polska 2050 - powiedziała polityczka, stojąc pośród członków partii.

Pełczyńska-Nałęcz zwróciła się pod koniec swojego wystąpienia także do wszystkich członków partii. - Kochani, to jest trudny moment, ale to też jest moment, w którym z całą siłą i z całą determinacją pokazujemy, że jesteśmy, jesteśmy z wami, pamiętamy o was, reprezentujemy was tutaj i idziemy do przodu ze sprawami, odkładamy na bok wszystkie spory - zapewniła.

Donald Tusk
Tusk zabrał głos po rozłamie
26218120
Oni założą nowy klub parlamentarny. Lista
Joanna Mucha
Kolejna osoba odchodzi z Polski 2050

Polska 2050 to "wyraziste centrum"

W swoim wystąpieniu nowa liderka Polski 2050 przekonywała, że partia wie, kim jest, i wie, dokąd zmierza. Jak mówiła to "wyraziste centrum", które walczy o "prawa klasy średniej".

- My wiemy, że zawsze opowiemy się po stronie mieszkańców, nie po stronie wielkich korporacji, że będziemy walczyć i walczymy o sprawiedliwe podatki dla klasy średniej, dla ludzi pracujących, dla małych i mikroprzedsiębiorców - wymieniała Pełczyńska-Nałęcz.

Polityczka poinformowała, że w Sejmie jest 40 projektów ustaw Polski 2050 i jej ugrupowanie wciąż będzie nad nimi pracować. Ponadto oświadczyła, że pozostają członkami Koalicji 15 października.

- Nie jakiś byt, który próbuje wszystko z wszystkim połączyć, ale wyraziste centrum, czyli partia, która pozytywnie jest za czymś, za czymś trudnym, za czymś wymagającym wizji i odwagi - opisała. - Taka formacja jest w Polsce potrzebna - dodała.

Szymon Hołownia
"Kliniczna nienawiść". Hołownia: z automatu tracą miejsca
PETRU
"Przecięcie sagi, wyjście z groteski". "Rozłamowcy" o swojej decyzji
hennig - kloska 18 0730 1na1 cl
Paulina Hennig-Kloska o Polsce 2050: nie czuję nienawiści

Oświadczenie Polski 2050

Przed południem Polska 2050 wydała oświadczenie w tej sprawie. Czytamy w nim, że wybierając przewodniczącą, członkowie partii dokonali demokratycznego wyboru, tym samym obierając "drogę zgodną z naszymi wartościami i naszym DNA".

"Wszyscy kandydaci obiecywali, że zaakceptują wyniki demokratycznych wyborów. Tej obietnicy nie dotrzymali. Posłowie, którzy opuścili Polskę 2050, nie potrafili pogodzić się z demokratyczną decyzją ludzi, którzy tworzą naszą partię" - stwierdzono w oświadczeniu.

Jak czytamy, misją klubu Polski 2050 jest "reprezentowanie ludzi Polski 2050 i wspólne z nimi działanie na rzecz zobowiązań wobec wyborców". Jednocześnie zapewniono, że ugrupowanie Pełczyńskiej-Nałęcz pozostaje częścią Koalicji 15 października "z naszymi wartościami i celami wyrazistego centrum". Na końcu dodano: "Idziemy dalej. Z wizją i odwagą".

Rozpad Polski 2050, Donald Tusk uspokaja

Decyzję o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego ogłosiła Paulina Hennig-Kloska na środowej konferencji prasowej w Sejmie wraz z kilkunastoma innymi politykami. Jak mówiła, grupa uzyskała łącznie 18 deklaracji od parlamentarzystów - 15 posłów i trzech senatorów. Do stworzenia klubu wymaganych jest co najmniej 15 posłów.

Były lider Polski 2050 Szymon Hołownia oświadczył, że pozostaje w partii. Jego zdaniem to "kliniczna nienawiść" do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz doprowadziła do rozłamu. Jak policzył, w klubie Polski 2050 pozostaje 15 posłów i senator - Maciej Żywno.

Premier Donald Tusk poinformował, że rozmawiał zarówno z ministrą klimatu Pauliną Hennig-Kloską, jak i z szefową Polski 2050, ministrą funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Tusk powiedział, że obie zapewniły go, iż niezależnie od turbulencji w ich ugrupowaniu pozostaną lojalne wobec rządu i Koalicji 15 października. - Większość parlamentarna, czyli Koalicja 15 października pozostanie stabilna na najbliższe miesiące i lata, na pewno do następnych wyborów - powiedział premier.

- Tu pragnę państwa uspokoić, nie takie turbulencje musieliśmy przez ten rok przeżywać i przeżyliśmy, nie takie wstrząsy na scenie politycznej światowej, europejskiej i polskiej przetrwaliśmy w bardzo dobrej kondycji - dodał Tusk.

hennig - kloska 18 0730 1na1 cl

Hennig-Kloska o Polsce 2050: dzisiaj spotkanie, wszyscy doszliśmy do ściany

hennig - kloska 18 0730 1na1 cl
Autorka/Autor: Filip Czerwiński/ads

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Tagi:
Polska 2050Katarzyna Pełczyńska-NałęczPaulina Hennig-KloskaKoalicja 15 październikaDonald TuskCentrum
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica