Szefowa Polski 2050: Nie zdali egzaminu. Zdezerterowali

W środę grupa kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050, chce założyć nowy klub - Centrum. Jest wśród nich Paulina Hennig-Kloska, która pod koniec stycznia przegrała II turę wyborów na przewodniczącego partii.

Na środowej konferencji prasowej szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiąc o rozłamowcach, oceniła, że nie pogodzili się z wynikiem wyborów i tym samym "nie zdali egzaminu" z demokracji i "zdezerterowali". - To jest smutne, to jest rozczarowujące, ale Polska 2050 była, jest i będzie. Tu jest Polska 2050 - powiedziała polityczka, stojąc pośród członków partii.

Pełczyńska-Nałęcz zwróciła się pod koniec swojego wystąpienia także do wszystkich członków partii. - Kochani, to jest trudny moment, ale to też jest moment, w którym z całą siłą i z całą determinacją pokazujemy, że jesteśmy, jesteśmy z wami, pamiętamy o was, reprezentujemy was tutaj i idziemy do przodu ze sprawami, odkładamy na bok wszystkie spory - zapewniła.

Polska 2050 to "wyraziste centrum"

W swoim wystąpieniu nowa liderka Polski 2050 przekonywała, że partia wie, kim jest, i wie, dokąd zmierza. Jak mówiła to "wyraziste centrum", które walczy o "prawa klasy średniej".

- My wiemy, że zawsze opowiemy się po stronie mieszkańców, nie po stronie wielkich korporacji, że będziemy walczyć i walczymy o sprawiedliwe podatki dla klasy średniej, dla ludzi pracujących, dla małych i mikroprzedsiębiorców - wymieniała Pełczyńska-Nałęcz.

Polityczka poinformowała, że w Sejmie jest 40 projektów ustaw Polski 2050 i jej ugrupowanie wciąż będzie nad nimi pracować. Ponadto oświadczyła, że pozostają członkami Koalicji 15 października.

- Nie jakiś byt, który próbuje wszystko z wszystkim połączyć, ale wyraziste centrum, czyli partia, która pozytywnie jest za czymś, za czymś trudnym, za czymś wymagającym wizji i odwagi - opisała. - Taka formacja jest w Polsce potrzebna - dodała.

Oświadczenie Polski 2050

Przed południem Polska 2050 wydała oświadczenie w tej sprawie. Czytamy w nim, że wybierając przewodniczącą, członkowie partii dokonali demokratycznego wyboru, tym samym obierając "drogę zgodną z naszymi wartościami i naszym DNA".

"Wszyscy kandydaci obiecywali, że zaakceptują wyniki demokratycznych wyborów. Tej obietnicy nie dotrzymali. Posłowie, którzy opuścili Polskę 2050, nie potrafili pogodzić się z demokratyczną decyzją ludzi, którzy tworzą naszą partię" - stwierdzono w oświadczeniu.

Jak czytamy, misją klubu Polski 2050 jest "reprezentowanie ludzi Polski 2050 i wspólne z nimi działanie na rzecz zobowiązań wobec wyborców". Jednocześnie zapewniono, że ugrupowanie Pełczyńskiej-Nałęcz pozostaje częścią Koalicji 15 października "z naszymi wartościami i celami wyrazistego centrum". Na końcu dodano: "Idziemy dalej. Z wizją i odwagą".

Ludzie Polski 2050 dokonali demokratycznego wyboru. Wybrali przewodniczącą. Wybrali drogę zgodną z naszymi wartościami i naszym DNA.



Wszyscy kandydaci obiecywali, że zaakceptują wyniki demokratycznych wyborów. Tej obietnicy nie dotrzymali.



Rozpad Polski 2050, Donald Tusk uspokaja

Decyzję o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego ogłosiła Paulina Hennig-Kloska na środowej konferencji prasowej w Sejmie wraz z kilkunastoma innymi politykami. Jak mówiła, grupa uzyskała łącznie 18 deklaracji od parlamentarzystów - 15 posłów i trzech senatorów. Do stworzenia klubu wymaganych jest co najmniej 15 posłów.

Były lider Polski 2050 Szymon Hołownia oświadczył, że pozostaje w partii. Jego zdaniem to "kliniczna nienawiść" do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz doprowadziła do rozłamu. Jak policzył, w klubie Polski 2050 pozostaje 15 posłów i senator - Maciej Żywno.

Premier Donald Tusk poinformował, że rozmawiał zarówno z ministrą klimatu Pauliną Hennig-Kloską, jak i z szefową Polski 2050, ministrą funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Tusk powiedział, że obie zapewniły go, iż niezależnie od turbulencji w ich ugrupowaniu pozostaną lojalne wobec rządu i Koalicji 15 października. - Większość parlamentarna, czyli Koalicja 15 października pozostanie stabilna na najbliższe miesiące i lata, na pewno do następnych wyborów - powiedział premier.

- Tu pragnę państwa uspokoić, nie takie turbulencje musieliśmy przez ten rok przeżywać i przeżyliśmy, nie takie wstrząsy na scenie politycznej światowej, europejskiej i polskiej przetrwaliśmy w bardzo dobrej kondycji - dodał Tusk.

