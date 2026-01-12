Logo strona główna
Polska

Kto po Hołowni? Dogrywka w wyścigu o przywództwo

II tura wyborów w Polsce 2050. Kto stanie u sterów partii?
Prof. Sowiński: Polska 2050 potrzebuje lidera, który zagwarantuje stabilność klubu
Źródło: TVN24
W poniedziałek odbędzie się II tura wyborów szefa Polski 2050. W wyścigu o schedę po Szymonie Hołowni pozostały Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska.

Gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 o 7:30 będzie Ryszard Petru.

Druga tura wyborów przewodniczącego Polski 2050 już dziś. Zwycięzca zostanie ogłoszony po południu. Z kolei 17 stycznia odbędzie się Rada Krajowa partii, która wybierze czterech członków zarządu Polski 2050.

O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni ubiegało się łącznie pięcioro jej członków. W pierwszej turze najlepsza okazała się minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którą poparło 277 członków partii. Na drugim miejscu znalazła się ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloską (131 głosów). Wyścig wyborczy na trzecim miejscu zakończyła Joanna Mucha ze 119 głosami poparcia. Za nią znaleźli się Ryszard Petru - 95 głosów i Rafał Kasprzyk - 34 głosy.

Polska 2050. Jaka wizja na przyszłość?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przed drugą turą podkreślała, że jej celem jest odbudowa partii, "która ma wrócić do gry".

"Cieszy mnie, że tak wielu z Was chce iść drogą wizji i odwagi - zjednoczeni nie wokół sporów, lecz wokół spraw. Wokół idei sprawiedliwego, równego rozwoju całej Polski, nie tylko metropolii. Wokół innowacyjności i silnego biznesu, który szanuje zwykłych ludzi i konsumentów. Wokół państwa uczciwego, przejrzystego i działającego w interesie zwykłych obywateli" - napisała po pierwszej turze w mediach społecznościowych.

Pełczyńska-Nałęcz: Polska 2050 będzie miała wicepremiera od listopada
Źródło: Radio Zet

Podkreśliła, że wierzy w partię, która walczy o te postulaty. Zadeklarowała, że w razie wygranej chce przekonywać wyborców do swojej wizji. Z kolei ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zaprosiła do współpracy troje kandydatów, których pokonała w pierwszej turze: Joannę Muchę, Ryszarda Petru i Rafała Kasprzyka.

Klatka kluczowa-150926
Hennig-Kloska o wynikach głosowania w Polsce 2050: to dla mnie ogromne zobowiązanie
Źródło: TVN24

- Wiele rozmawialiśmy w trakcie tej kampanii o zmianach, które w naszej organizacji, w naszym ugrupowaniu są potrzebne. Zapraszam was już dziś do współpracy. Niezależnie od tego, jaki będzie wynik drugiej tury wyborów, ta współpraca jest nam dziś bardzo, bardzo potrzebna - podkreśliła. Pogratulowała też Pełczyńskiej-Nałęcz, z którą spotka się w drugiej turze wyborów. - Kasiu, bardzo dobry wynik, ale drugiej tury nie oddam bez walki - powiedziała.

Ryszard Petru zadeklarował w sobotę po ogłoszeniu wyników głosowania, że w II turze odda swój głos na Hennig-Kloskę. Swoich preferencji nie zdradzili Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk.

Petru o przyszłości Trzeciej Drogi: jestem zwolennikiem, żebyśmy szli jako Polska 2050 oddzielnie
Źródło: TVN24

Hołownia odszedł od steru

Lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku - Barham Ahmed Salih. Rada Krajowa ugrupowania pod koniec września rekomendowała Pełczyńską-Nałęcz, na wicepremiera w rządzie (ugrupowanie wciąż tego stanowiska nie otrzymało). W tym samym czasie poparcia Pełczyńskiej-Nałęcz na to stanowisko udzielił klub parlamentarny Polski 2050. Media podawały wówczas, że głosowanie klubu nie było jednomyślne i Pełczyńska-Nałęcz uzyskała 16 głosów, Hennig-Kloska - 14, a jeden głos zdobyła posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Polska 2050 to partia centrowa. Została powołana przez Szymona Hołownię po tym, gdy zajął on trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w 2020 r., uzyskując 13,87 proc. głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku partia wystartowała w koalicji z PSL-em jako Trzecia Droga i uzyskała 14,4 proc. głosów. Trzecia Droga została rozwiązana w czerwcu 2025 r. Od tej pory w sondażach Polska 2050 i PSL są analizowane oddzielnie. Większość ostatnich badań wskazywała, że obie partie znalazłyby się poniżej progu wyborczego.

Zbigniew Ziobro
Autorka/Autor: bż/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki, Piotr Nowak

Polska 2050Paulina Hennig-KloskaKatarzyna Pełczyńska-NałęczSzymon Hołownia
