Polscy żołnierze wrócili z Iraku. Na lotnisku powitał ich szef MON

Polski Kontyngent Wojskowy ewakuowany z Iraku Źródło: TVN24

"W związku z pogorszeniem bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu, po analizie uwarunkowań operacyjnych i potencjalnych zagrożeń, zapadła decyzja o relokacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku" - poinformował wicepremier i szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz we wpisie na X.

WAŻNE❗️Nasi żołnierze w komplecie zostali ewakuowani z Iraku.



— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 20, 2026

Szef MON dodał, że proces relokacji został przeprowadzony w uzgodnieniu z sojusznikami z NATO, a operację koordynowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że większość personelu kontyngentu jest już w Polsce lub w drodze do kraju, część zaś przebywa w Jordanii.

W piątek wieczorem szef MON udał się na krakowskie lotnisko w Balicach, gdzie znajduje się baza wojskowa lotnictwa transportowego, by przywitać wracających z misji żołnierzy. Na platformie X minister opublikował nagranie przedstawiające wysiadających z wojskowego transportowca żołnierzy. "Dobrze Was widzieć w domu! Dziękuję za Waszą misję!" - zwrócił się we wpisie do żołnierzy.

DORSZ: część sił pozostaje w bezpiecznej lokalizacji w regionie

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych we wpisie na X wyjaśniło, że relokację Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku przeprowadziło w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie oraz na podstawie bieżących analiz operacyjnych.

"Większość personelu została bezpiecznie przetransportowana do Polski. Część sił pozostaje w bezpiecznej lokalizacji w regionie, co pozwala na kontynuację działań doradczych oraz wsparcia irackich sił bezpieczeństwa" - dodało DORSZ.

Rzecznik prasowy DORSZ podpułkownik Jacek Goryszewski powiedział, że do Polski trafiło lub jest w drodze ponad stu polskich żołnierzy. Kilkudziesięciu żołnierzy jest z kolei przetransportowywanych z Iraku do Jordanii, by kontynuować swoją misję w ramach kontyngentu.

Operacja, jak podano, została przeprowadzona we współpracy z sojusznikami w ramach NATO.

Polscy żołnierze w Iraku

W Iraku stacjonowało do 350 żołnierzy Wojska Polskiego. Działali oni w ramach Sił Globalnej Koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu i zajmowali się przede wszystkim szkoleniem Sił Bezpieczeństwa Iraku. Postanowienie prezydenta dopuszcza też działanie żołnierzy PKW Irak na terenie Jordanii, Kataru i Kuwejtu.

Podpułkownik Goryszewski przekazał, że dotychczas podobne decyzje nie zapadły w odniesieniu do polskiego kontyngentu w Libanie, gdzie w ramach misji ONZ UNIFIL przebywa około 200 polskich żołnierzy.

Rzecznik DORSZ zapewnił, że sytuacja bezpieczeństwa w tamtym regionie i bezpieczeństwo żołnierzy są monitorowane. Obecnie operację lądową w Libanie prowadzi wojsko izraelskie. Celem operacji jest według Izraela zwalczanie działającej z terenu Libanu organizacji terrorystycznej Hezbollah.

O tym, że państwa członkowskie NATO podjęły decyzję o zawieszeniu misji szkoleniowej w Iraku (NATO Mission Iraq, NMI) i ewakuacji około 600 żołnierzy w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, donosiły w czwartek hiszpańskie media, powołując się na źródła wojskowe.

Opracował Adam Styczek /akw